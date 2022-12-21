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Мужчина забил до смерти отца на западе Грузии
Мужчина забил до смерти отца на западе Грузии
По словам соседей, сын нередко избивал отца и в их доме часто видели полицию 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T14:35+0400
2022-12-21T14:35+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Мужчина до 35 лет забил до смерти своего отца-пенсионера в селе Мужава Цаленджихского района (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2". По словам соседей, сын нередко избивал отца и в их доме часто видели полицию. До смерти забитого пенсионера обнаружили соседи. Как отмечают очевидцы, удары мужчине были нанесены тупым предметом. Согласно информации телеканала, полиция уже задержала подозреваемого и на его имя выписан ограничительный ордер. Расследование ведется по статье - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью члена семьи, повлекшее за собой смерть человека". МВД пока не делало официального заявления о задержании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, зугдиди, самегрело-земо сванети, тбилиси, преступность в грузии
Мужчина забил до смерти отца на западе Грузии
По словам соседей, сын нередко избивал отца и в их доме часто видели полицию
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Мужчина до 35 лет забил до смерти своего отца-пенсионера в селе Мужава Цаленджихского района (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2".
По имеющейся информации, пенсионера с различными повреждениями доставили в одну из клиник города Зугдиди, но спасти его не удалось. Пострадавший скончался через несколько часов после госпитализации.
По словам соседей, сын нередко избивал отца и в их доме часто видели полицию. До смерти забитого пенсионера обнаружили соседи. Как отмечают очевидцы, удары мужчине были нанесены тупым предметом.
Согласно информации телеканала, полиция уже задержала подозреваемого и на его имя выписан ограничительный ордер.
Расследование ведется по статье - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью члена семьи, повлекшее за собой смерть человека". МВД пока не делало официального заявления о задержании.