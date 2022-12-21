https://sputnik-georgia.ru/20221221/natsbank-gruzii-vnov-sokhranil-zhestkuyu-monetarnuyu-politiku-273268210.html

Нацбанк Грузии вновь сохранил жесткую монетарную политику

Нацбанк Грузии вновь сохранил жесткую монетарную политику

Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 1 февраля 2023 года 21.12.2022, Sputnik Грузия

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2022-12-21T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%, говорится в сообщении регулятора. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции, что усиливает инфляционные ожидания и создает риски значительного превышения темпов роста номинальной заработной платы над темпами роста производительности труда. Нацбанк указывает и на инфляционный эффект, обусловленный спросом. По информации регулятора, экономическая активность остается высокой – миграционные потоки в Грузию значительно увеличились, стимулируя совокупный спрос. "Уровень текущей экономической активности превышает ее потенциальный уровень, что, несмотря на укрепление курса лари в результате притока иностранного капитала, препятствует замедлению инфляции. В ответ на эти риски Комитет оставил ставку рефинансирования на высоком уровне", – отмечает Нацбанк. Ожидается, что годовая инфляция продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года. Как заявил Нацбанк, с учетом инфляционных рисков жесткая монетарная политика будет сохраняться в ближайшее время, а ее нормализация начнется постепенно и только после того, как появится четкая тенденция к снижению инфляции. Во избежание инфляционного давления, возникающего из-за спроса, Национальный банк также будет использовать дополнительные инструменты по мере необходимости. Нацбанк Грузии в непрерывном режиме следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все доступные инструменты для обеспечения ценовой стабильности. Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 1 февраля 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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