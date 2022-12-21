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Новогодние украшения: как сделать декоративную снежинку - видео
Новогодние украшения: как сделать декоративную снежинку - видео
Если Вы хотите своими руками украсить дом к Новому году, то этот видеоурок для вас. Дизайнер Кети Джанхотели рассказала Sputnik Грузия, как можно сделать... 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T17:52+0400
2022-12-21T17:52+0400
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Дизайнер Кети Джанхотели провела урок для Sputnik по изготовлению декоративной новогодней снежинки."Оригинальные праздничные украшения мы можем сделать сами своими руками. Вот например, такая красивая снежинка. Чтобы ее изготовить, нам понадобятся ровные и красивые веточки. Еще мы можем использовать небольшие плоды, например, желуди и трифолиат, из которых можно создать такую композицию. Еще нам понадобятся блестки, эмульсионный клей, обычный клей и секатор", - рассказала Кети Джанхотели.О том, что делать дальше – смотрите в нашей пошаговой видео-инструкции!
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
Новогодние украшения: как сделать декоративную снежинку - видео
17:52 21.12.2022 (обновлено: 17:56 21.12.2022)
Если Вы хотите своими руками украсить дом к Новому году, то этот видеоурок для вас. Дизайнер Кети Джанхотели рассказала Sputnik Грузия, как можно сделать красивую декоративную новогоднюю снежинку
Дизайнер Кети Джанхотели провела урок для Sputnik по изготовлению декоративной новогодней снежинки.
"Оригинальные праздничные украшения мы можем сделать сами своими руками. Вот например, такая красивая снежинка. Чтобы ее изготовить, нам понадобятся ровные и красивые веточки. Еще мы можем использовать небольшие плоды, например, желуди и трифолиат, из которых можно создать такую композицию. Еще нам понадобятся блестки, эмульсионный клей, обычный клей и секатор", - рассказала Кети Джанхотели.
О том, что делать дальше – смотрите в нашей пошаговой видео-инструкции!