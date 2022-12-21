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Новогодние украшения: красивая елочка из макулатуры - видео
Новогодние украшения: красивая елочка из макулатуры - видео
Дизайнер Лали Маградзе продемонстрировала Sputnik Грузия, как можно сделать оригинальную красивую елочку из макулатуры, приложив совсем немного усилий и... 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T18:11+0400
2022-12-21T18:11+0400
2022-12-21T18:11+0400
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У Вас есть желание своими руками украсить дом к Новому году? Или сделать кому-нибудь из близких необычный подарок? Дизайнер Лали Маградзе провела наглядный урок, показав, как можно сделать красивую новогоднюю елочку из макулатуры. “Сделать такую елочку очень просто. Для этого нам понадобятся бумага, клей, ножницы и немного краски”, — рассказала Маградзе Sputnik Грузия. Смотрите в пошаговой видео-инструкции, как можно самому сделать декоративную елочку.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
Новогодние украшения: красивая елочка из макулатуры - видео
Дизайнер Лали Маградзе продемонстрировала Sputnik Грузия, как можно сделать оригинальную красивую елочку из макулатуры, приложив совсем немного усилий и терпения
У Вас есть желание своими руками украсить дом к Новому году? Или сделать кому-нибудь из близких необычный подарок? Дизайнер Лали Маградзе провела наглядный урок, показав, как можно сделать красивую новогоднюю елочку из макулатуры.
“Сделать такую елочку очень просто. Для этого нам понадобятся бумага, клей, ножницы и немного краски”, — рассказала Маградзе Sputnik Грузия.
Смотрите в пошаговой видео-инструкции, как можно самому сделать декоративную елочку.