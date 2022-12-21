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Новогодние украшения: красивая елочка из макулатуры - видео

Новогодние украшения: красивая елочка из макулатуры - видео

Дизайнер Лали Маградзе продемонстрировала Sputnik Грузия, как можно сделать оригинальную красивую елочку из макулатуры, приложив совсем немного усилий и... 21.12.2022, Sputnik Грузия

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У Вас есть желание своими руками украсить дом к Новому году? Или сделать кому-нибудь из близких необычный подарок? Дизайнер Лали Маградзе провела наглядный урок, показав, как можно сделать красивую новогоднюю елочку из макулатуры. “Сделать такую елочку очень просто. Для этого нам понадобятся бумага, клей, ножницы и немного краски”, — рассказала Маградзе Sputnik Грузия. Смотрите в пошаговой видео-инструкции, как можно самому сделать декоративную елочку.

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