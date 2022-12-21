https://sputnik-georgia.ru/20221221/ozelenim-detskie-sady-tbilisi---meriya-nachinaet-novyy-proekt-273273437.html
"Озеленим детские сады Тбилиси" - мэрия начинает новый проект
"Озеленим детские сады Тбилиси" - мэрия начинает новый проект
Инициатором проекта является мажоритарный депутат Самгоргского района Реваз Сохадзе 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T17:07+0400
2022-12-21T17:07+0400
2022-12-21T17:07+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Новый проект "Озелени детские сады Тбилиси", в рамках которого на территориях столичных детсадов появятся новые саженцы — около 200 деревьев разного вида — начинается в столице, заявил мэр Каха Каладзе. Инициатором проекта является мажоритарный депутат Самгоргского района Реваз Сохадзе. А первым учебно-воспитательным учреждением, с которого и начнется проект, будет детский сад №169. По словам Каладзе, многие родители заинтересованы в благоустройстве инфраструктуры и озеленении пространств возле детских садов, поэтому данный проект будет служить именно этой цели. А в будущем он охватит и другие детские сады столицы. Осуществление проекта начнется с конца декабря этого года и продолжится в течение последующих лет, отметил мэр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество, детский сад
тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество, детский сад
"Озеленим детские сады Тбилиси" - мэрия начинает новый проект
Инициатором проекта является мажоритарный депутат Самгоргского района Реваз Сохадзе
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Новый проект "Озелени детские сады Тбилиси", в рамках которого на территориях столичных детсадов появятся новые саженцы — около 200 деревьев разного вида — начинается в столице, заявил мэр Каха Каладзе.
Инициатором проекта является мажоритарный депутат Самгоргского района Реваз Сохадзе. А первым учебно-воспитательным учреждением, с которого и начнется проект, будет детский сад №169.
"Благодаря этому проекту детские сады Тбилиси должны стать еще более благоустроенными и озелененными, что даст нам возможность с самого начала привить любовь детей к озеленению", - сказал Каладзе.
По словам Каладзе, многие родители заинтересованы в благоустройстве инфраструктуры и озеленении пространств возле детских садов, поэтому данный проект будет служить именно этой цели. А в будущем он охватит и другие детские сады столицы.
Осуществление проекта начнется с конца декабря этого года и продолжится в течение последующих лет, отметил мэр.