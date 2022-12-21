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Первые дни Нового года в Грузии объявлены нерабочими
Первые дни Нового года в Грузии объявлены нерабочими
Соответствующее постановление уже подписано главой правительства 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T13:02+0400
2022-12-21T13:02+0400
2022-12-21T13:11+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил дни с 3 по 6 января 2023 года официальными выходными для госслужащих, соответствующее постановление уже подписано главой правительства. Также в постановлении отмечено, что оно не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии. Кроме того, указанное постановление не распространяется на деятельность, связанную с государственными закупками, предусмотренную Законом Грузии "О государственных закупках". Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, общество, новый год 2023
новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, общество, новый год 2023
Первые дни Нового года в Грузии объявлены нерабочими
13:02 21.12.2022 (обновлено: 13:11 21.12.2022)
Соответствующее постановление уже подписано главой правительства
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил дни с 3 по 6 января 2023 года официальными выходными для госслужащих, соответствующее постановление уже подписано главой правительства.
В постановлении, что административный орган сам определяет находящиеся в его ведении и входящие в систему службы и служащих, на которых данное постановление не распространяется, если выполнение их функций необходимо для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества.
Также в постановлении отмечено, что оно не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии.
Кроме того, указанное постановление не распространяется на деятельность, связанную с государственными закупками, предусмотренную Законом Грузии "О государственных закупках".
Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению.