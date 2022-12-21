https://sputnik-georgia.ru/20221221/pervye-dni-novogo-goda-obyavleny-nerabochimi-v-gruzii-273264681.html

Первые дни Нового года в Грузии объявлены нерабочими

Первые дни Нового года в Грузии объявлены нерабочими

Соответствующее постановление уже подписано главой правительства 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил дни с 3 по 6 января 2023 года официальными выходными для госслужащих, соответствующее постановление уже подписано главой правительства. Также в постановлении отмечено, что оно не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии. Кроме того, указанное постановление не распространяется на деятельность, связанную с государственными закупками, предусмотренную Законом Грузии "О государственных закупках". Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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