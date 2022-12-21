Постные дни в январе 2023: что можно и нельзя есть по дням?
© AP Photo / Mindaugas KulbisЖенщина продает игрушки на рождественской ярмарке на Соборной площади в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
В январе продолжается Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2022 года, который готовит православных к Рождеству Христову
Какие дни в январе 2023 года постные, а также что можно и нельзя есть по дням, читайте в материале Sputnik Грузия.
Постные дни в январе 2023
По церковному календарю Рождество Христово православный мир празднует 7 января, так что Рождественский пост продлится по 6 число включительно. Сочельник или канун Рождества – самый строгий день поста.
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
Постных дней нет с 7 по 17 января включительно. Церковь в этот период празднует Святки – праздничные дни между Рождеством и Крещением Господним, который православные празднуют 19 января. Накануне Крещения (18 января) православные соблюдают однодневный строгий пост.
В оставшиеся дни месяца верующие будут поститься только по средам и пятницам. В среду постный день учрежден как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память о крестных страданиях и смерти Иисуса.
В частности, постные дни в январе выпадают на 1-6, 18, 25 и 27 января.
Что можно и нельзя есть
Нельзя в постные дни есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни нельзя также употреблять алкогольные напитки. В постные дни в январе можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.
Рождественский пост не такой строгий, как Великий и Успенский – по церковному календарю рыбу можно есть по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Строго поститься нельзя путешественникам, военным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, тяжело больным, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до семи лет. Эти категории от поста чаще всего освобождаются.
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