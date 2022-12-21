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"Праздник там, где мир" - Каладзе приглашает всех на открытие новогодней деревни в Тбилиси
"Праздник там, где мир" - Каладзе приглашает всех на открытие новогодней деревни в Тбилиси
Музыкальные мероприятия на площади Орбелиани будут проходить каждый вечер 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T21:27+0400
2022-12-21T21:27+0400
2022-12-21T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Новогодняя деревня на площади Орбелиани в центре Тбилиси торжественно откроется 23 декабря, в 19:00 по тбилисскому времени, сказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Каладзе призвал всех прийти на праздник с детьми, отметив, что драммеры и уличные музыканты создадут незабываемое зрелище. Там же будет и грузинский Дед Мороз - Товлис Бабуа, который "поселится" в новогодней деревне. Желающие смогут увидеть детские развлекательные представления, концерты, сказочных героев, мастерскую Санты, фотозона с Сантой и многое другое. По традиции, в новогодней деревне будут обустроены объекты питания, фестиваль сладостей. Также различные инсталляции и декорации будут обустроены в саду 9 апреля и улицы Атонели. Отмечается, что на сценах площади Орбелиани и улице Атонели музыкальные мероприятия будут проходить каждый вечер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, новый год, новый год 2023
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, новый год, новый год 2023
"Праздник там, где мир" - Каладзе приглашает всех на открытие новогодней деревни в Тбилиси
Музыкальные мероприятия на площади Орбелиани будут проходить каждый вечер
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Новогодняя деревня на площади Орбелиани в центре Тбилиси торжественно откроется 23 декабря, в 19:00 по тбилисскому времени, сказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Каладзе призвал всех прийти на праздник с детьми, отметив, что драммеры и уличные музыканты создадут незабываемое зрелище. Там же будет и грузинский Дед Мороз - Товлис Бабуа, который "поселится" в новогодней деревне.
"Я уверен, что будет много гостей в новогодние дни. Каждый день до 14 января будут проходить разные мероприятия и концерты, в которых примут участие представители грузинской эстрады. Так что, ждем всех на площади Орбелиани. Праздник там, где есть единство, мир и любовь", - сказал мэр столицы.
Желающие смогут увидеть детские развлекательные представления, концерты, сказочных героев, мастерскую Санты, фотозона с Сантой и многое другое. По традиции, в новогодней деревне будут обустроены объекты питания, фестиваль сладостей.
Также различные инсталляции и декорации будут обустроены в саду 9 апреля и улицы Атонели. Отмечается, что на сценах площади Орбелиани и улице Атонели музыкальные мероприятия будут проходить каждый вечер.