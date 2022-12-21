https://sputnik-georgia.ru/20221221/prazdnik-tam-gde-mir---kaladze-priglashaet-vsekh-na-otkrytie-novogodney-derevni-v-tbilisi-273282023.html

"Праздник там, где мир" - Каладзе приглашает всех на открытие новогодней деревни в Тбилиси

"Праздник там, где мир" - Каладзе приглашает всех на открытие новогодней деревни в Тбилиси

Музыкальные мероприятия на площади Орбелиани будут проходить каждый вечер 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Новогодняя деревня на площади Орбелиани в центре Тбилиси торжественно откроется 23 декабря, в 19:00 по тбилисскому времени, сказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Каладзе призвал всех прийти на праздник с детьми, отметив, что драммеры и уличные музыканты создадут незабываемое зрелище. Там же будет и грузинский Дед Мороз - Товлис Бабуа, который "поселится" в новогодней деревне. Желающие смогут увидеть детские развлекательные представления, концерты, сказочных героев, мастерскую Санты, фотозона с Сантой и многое другое. По традиции, в новогодней деревне будут обустроены объекты питания, фестиваль сладостей. Также различные инсталляции и декорации будут обустроены в саду 9 апреля и улицы Атонели. Отмечается, что на сценах площади Орбелиани и улице Атонели музыкальные мероприятия будут проходить каждый вечер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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