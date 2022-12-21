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Премьер-министр Грузии отправился в Саудовскую Аравию
Премьер-министр Грузии отправился в Саудовскую Аравию
Цель визита - укрепление экономических отношений и привлечение инвестиций, заявили в администрации правительства 21.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду 21 декабря отправился с делегацией в Саудовскую Аравию, сообщает администрация правительства. По данным администрации, в рамках визита у премьер-министра запланирован ряд встреч на высоком уровне. В состав делегации вошли министр экономики Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Как заявил глава МИД Грузии, визит в Саудовскую Аравию принесет Грузии "конкретные результаты". Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии. Страны активно сотрудничают в сфере туризма, экономики, инвестиций и культуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, леван давиташвили, саудовская аравия, тбилиси
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, леван давиташвили, саудовская аравия, тбилиси

Премьер-министр Грузии отправился в Саудовскую Аравию

16:45 21.12.2022 (обновлено: 17:03 21.12.2022)
© photo: Sputnik / Alexander Yurev / Перейти в фотобанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2022
© photo: Sputnik / Alexander Yurev
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Цель визита - укрепление экономических отношений и привлечение инвестиций, заявили в администрации правительства
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду 21 декабря отправился с делегацией в Саудовскую Аравию, сообщает администрация правительства.
По данным администрации, в рамках визита у премьер-министра запланирован ряд встреч на высоком уровне. В состав делегации вошли министр экономики Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
Как заявил глава МИД Грузии, визит в Саудовскую Аравию принесет Грузии "конкретные результаты".

"Целью визита является дальнейшее углубление и укрепление сотрудничества, политического диалога, с одной стороны, и с другой - дальнейшее укрепление экономических отношений и привлечение большего количества инвестиций в нашу страну. Уверен, что этот визит будет ярким и принесет конкретные, ощутимые результаты", - сказал Дарчиашвили.

Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии.
Страны активно сотрудничают в сфере туризма, экономики, инвестиций и культуры.
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