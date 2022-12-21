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Премьер-министр Грузии отправился в Саудовскую Аравию

Премьер-министр Грузии отправился в Саудовскую Аравию

Цель визита - укрепление экономических отношений и привлечение инвестиций, заявили в администрации правительства 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду 21 декабря отправился с делегацией в Саудовскую Аравию, сообщает администрация правительства. По данным администрации, в рамках визита у премьер-министра запланирован ряд встреч на высоком уровне. В состав делегации вошли министр экономики Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Как заявил глава МИД Грузии, визит в Саудовскую Аравию принесет Грузии "конкретные результаты". Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии. Страны активно сотрудничают в сфере туризма, экономики, инвестиций и культуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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