https://sputnik-georgia.ru/20221221/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-kalifornii-est-zhertvy--273258538.html

Сильное землетрясение произошло в Калифорнии: есть жертвы

Сильное землетрясение произошло в Калифорнии: есть жертвы

Опасности цунами, которое могло быть вызвано землетрясением, нет 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у берегов Северной Калифорнии – двое человек погибли, 12 пострадали, сообщает CNN.В результате землетрясения более 70 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Опасности цунами, которое могло быть вызвано землетрясением, нет.Землетрясение, зафиксированное в 2:34 утра по тихоокеанскому времени, произошло в Тихом океане близ побережья, примерно в 12 км от города Ферндейл округа Гумбольдт. Это примерно в 32 км к юго-западу от Эврики и в 450 км к северо-западу от Сакраменто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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