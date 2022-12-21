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Сильное землетрясение произошло в Калифорнии: есть жертвы
Сильное землетрясение произошло в Калифорнии: есть жертвы
Опасности цунами, которое могло быть вызвано землетрясением, нет 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T11:08+0400
2022-12-21T11:08+0400
2022-12-21T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у берегов Северной Калифорнии – двое человек погибли, 12 пострадали, сообщает CNN.В результате землетрясения более 70 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Опасности цунами, которое могло быть вызвано землетрясением, нет.Землетрясение, зафиксированное в 2:34 утра по тихоокеанскому времени, произошло в Тихом океане близ побережья, примерно в 12 км от города Ферндейл округа Гумбольдт. Это примерно в 32 км к юго-западу от Эврики и в 450 км к северо-западу от Сакраменто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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калифорния, тихий океан, в мире, cnn, происшествия, новости
калифорния, тихий океан, в мире, cnn, происшествия, новости
Сильное землетрясение произошло в Калифорнии: есть жертвы
11:08 21.12.2022 (обновлено: 11:20 21.12.2022)
Опасности цунами, которое могло быть вызвано землетрясением, нет
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у берегов Северной Калифорнии – двое человек погибли, 12 пострадали, сообщает CNN
.
В результате землетрясения более 70 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Опасности цунами, которое могло быть вызвано землетрясением, нет.
Землетрясение, зафиксированное в 2:34 утра по тихоокеанскому времени, произошло в Тихом океане близ побережья, примерно в 12 км от города Ферндейл округа Гумбольдт. Это примерно в 32 км к юго-западу от Эврики и в 450 км к северо-западу от Сакраменто.