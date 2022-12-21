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"Смеетесь?" - читатели Sputnik недовольны государственной страховкой
"Смеетесь?" - читатели Sputnik недовольны государственной страховкой
Почти каждый десятый участник опроса отметил, что пользуется частной страховкой вместо государственной 21.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия, принявших участие в онлайн-голосовании, недовольна государственной медицинской страховкой в стране. Так, на вопрос"Довольны ли вы государственной медицинской страховкой?" 45,2% проголосовавших ответили "Смеетесь? Нет", еще 27,4% респондентов выбрали вариант ответа "недовольны, но выхода нет – приходится довольствоваться малым". А вот 13,7% опрошенных считают, что это подарок от государства. Частную страховку используют 9,6% читателей. Часто пользуются государственной страховкой 4,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество

"Смеетесь?" - читатели Sputnik недовольны государственной страховкой

18:42 21.12.2022
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov / Перейти в фотобанкБольница
Больница - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2022
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
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Почти каждый десятый участник опроса отметил, что пользуется частной страховкой вместо государственной
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия, принявших участие в онлайн-голосовании, недовольна государственной медицинской страховкой в стране.
Так, на вопрос"Довольны ли вы государственной медицинской страховкой?" 45,2% проголосовавших ответили "Смеетесь? Нет", еще 27,4% респондентов выбрали вариант ответа "недовольны, но выхода нет – приходится довольствоваться малым".
А вот 13,7% опрошенных считают, что это подарок от государства. Частную страховку используют 9,6% читателей. Часто пользуются государственной страховкой 4,1%.
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