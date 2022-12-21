https://sputnik-georgia.ru/20221221/smeetes---chitateli-sputnik-nedovolny-gosudarstvennoy-strakhovkoy-273278324.html
"Смеетесь?" - читатели Sputnik недовольны государственной страховкой
"Смеетесь?" - читатели Sputnik недовольны государственной страховкой
Почти каждый десятый участник опроса отметил, что пользуется частной страховкой вместо государственной 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T18:42+0400
2022-12-21T18:42+0400
2022-12-21T18:42+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия, принявших участие в онлайн-голосовании, недовольна государственной медицинской страховкой в стране. Так, на вопрос"Довольны ли вы государственной медицинской страховкой?" 45,2% проголосовавших ответили "Смеетесь? Нет", еще 27,4% респондентов выбрали вариант ответа "недовольны, но выхода нет – приходится довольствоваться малым". А вот 13,7% опрошенных считают, что это подарок от государства. Частную страховку используют 9,6% читателей. Часто пользуются государственной страховкой 4,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
"Смеетесь?" - читатели Sputnik недовольны государственной страховкой
Почти каждый десятый участник опроса отметил, что пользуется частной страховкой вместо государственной
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Большая часть читателей Sputnik Грузия
, принявших участие в онлайн-голосовании, недовольна государственной медицинской страховкой в стране.
Так, на вопрос"Довольны ли вы государственной медицинской страховкой?" 45,2% проголосовавших ответили "Смеетесь? Нет", еще 27,4% респондентов выбрали вариант ответа "недовольны, но выхода нет – приходится довольствоваться малым".
А вот 13,7% опрошенных считают, что это подарок от государства. Частную страховку используют 9,6% читателей. Часто пользуются государственной страховкой 4,1%.