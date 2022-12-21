https://sputnik-georgia.ru/20221221/strategicheskaya-oshibka--spiker-parlamenta-vengrii-otkrovenno-ob-ukraine-i-zapade-273262650.html

"Стратегическая ошибка" – спикер парламента Венгрии откровенно об Украине и Западе

"Стратегическая ошибка" – спикер парламента Венгрии откровенно об Украине и Западе

Санкции навредили Европе гораздо больше, чем России, заявил политик 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Cпикер Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер заявил, что Западный мир серьезно ошибся в ситуации с Украиной, пишет РИА Новости.Санкции навредили Европе гораздо больше, чем России, уверен политик."По мере начала санкционной политики становилось все более очевидным, что есть усилия, не обязательно европейские инициативы, чьими восторженными сторонниками почему-то стала европейская политическая элита: уничтожить Россию экономически, политически, во всех смыслах отделить от Европы, чтобы создать новый железный занавес", – добавил Кевер.При этом Кевер подчеркнул, что Будапешт выступает за суверенитет Украины.Вооруженный конфликт на Украине должен быть урегулирован как можно скорее, а затем должна быть создана новая европейская система безопасности, в которой будут справедливо учтены интересы всех стран континента, заключил глава парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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украина, в мире, политика, новости, европа, венгрия, обострение ситуации вокруг украины 2022