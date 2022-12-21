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"Стратегическая ошибка" – спикер парламента Венгрии откровенно об Украине и Западе
"Стратегическая ошибка" – спикер парламента Венгрии откровенно об Украине и Западе
Санкции навредили Европе гораздо больше, чем России, заявил политик 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Cпикер Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер заявил, что Западный мир серьезно ошибся в ситуации с Украиной, пишет РИА Новости.Санкции навредили Европе гораздо больше, чем России, уверен политик."По мере начала санкционной политики становилось все более очевидным, что есть усилия, не обязательно европейские инициативы, чьими восторженными сторонниками почему-то стала европейская политическая элита: уничтожить Россию экономически, политически, во всех смыслах отделить от Европы, чтобы создать новый железный занавес", – добавил Кевер.При этом Кевер подчеркнул, что Будапешт выступает за суверенитет Украины.Вооруженный конфликт на Украине должен быть урегулирован как можно скорее, а затем должна быть создана новая европейская система безопасности, в которой будут справедливо учтены интересы всех стран континента, заключил глава парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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украина, в мире, политика, новости, европа, венгрия, обострение ситуации вокруг украины 2022
украина, в мире, политика, новости, европа, венгрия, обострение ситуации вокруг украины 2022

"Стратегическая ошибка" – спикер парламента Венгрии откровенно об Украине и Западе

12:51 21.12.2022
© SputnikУкраина Киев и государственная символика
Украина Киев и государственная символика - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2022
© Sputnik
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Санкции навредили Европе гораздо больше, чем России, заявил политик
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Cпикер Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер заявил, что Западный мир серьезно ошибся в ситуации с Украиной, пишет РИА Новости.

"Запад допустил стратегическую ошибку, когда попытался не только вывести Украину из сферы интересов Москвы, но и превратить ее в большую военную базу, нацеленную на Россию", – сказал он в эфире радиостанции InfoRadio.

Санкции навредили Европе гораздо больше, чем России, уверен политик.
"По мере начала санкционной политики становилось все более очевидным, что есть усилия, не обязательно европейские инициативы, чьими восторженными сторонниками почему-то стала европейская политическая элита: уничтожить Россию экономически, политически, во всех смыслах отделить от Европы, чтобы создать новый железный занавес", – добавил Кевер.
При этом Кевер подчеркнул, что Будапешт выступает за суверенитет Украины.
Вооруженный конфликт на Украине должен быть урегулирован как можно скорее, а затем должна быть создана новая европейская система безопасности, в которой будут справедливо учтены интересы всех стран континента, заключил глава парламента.
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