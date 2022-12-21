https://sputnik-georgia.ru/20221221/v-batumi-sgorelo-zdanie-liberti-banka-273257391.html

В Батуми сгорело здание "Либерти банка"

В Батуми сгорело здание "Либерти банка"

Инцидент произошел сегодня утром, когда сотрудников в здании еще не было 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Здание "Либерти банка" в Батуми, расположенное на пересечении улиц Луки Асатиани и Парнаваз мепе, сгорело, сообщает Аджарское ТВ. Инцидент произошел сегодня утром, когда сотрудников в здании еще не было. В результате пожара повреждено здание банка и инвентарь. Причины возникновения пожара неизвестны. К этому времени пожар ликвидирован. На месте находятся представители министерства внутренних дел Грузии. Территория огорожена желтой лентой. О других деталях пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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