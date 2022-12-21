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В Батуми сгорело здание "Либерти банка"
В Батуми сгорело здание "Либерти банка"
Инцидент произошел сегодня утром, когда сотрудников в здании еще не было 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T10:15+0400
2022-12-21T10:15+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Здание "Либерти банка" в Батуми, расположенное на пересечении улиц Луки Асатиани и Парнаваз мепе, сгорело, сообщает Аджарское ТВ. Инцидент произошел сегодня утром, когда сотрудников в здании еще не было. В результате пожара повреждено здание банка и инвентарь. Причины возникновения пожара неизвестны. К этому времени пожар ликвидирован. На месте находятся представители министерства внутренних дел Грузии. Территория огорожена желтой лентой. О других деталях пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, батуми, пожар
В Батуми сгорело здание "Либерти банка"
10:15 21.12.2022 (обновлено: 10:17 21.12.2022)
Инцидент произошел сегодня утром, когда сотрудников в здании еще не было
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Здание "Либерти банка" в Батуми, расположенное на пересечении улиц Луки Асатиани и Парнаваз мепе, сгорело, сообщает Аджарское ТВ.
Инцидент произошел сегодня утром, когда сотрудников в здании еще не было. В результате пожара повреждено здание банка и инвентарь. Причины возникновения пожара неизвестны.
К этому времени пожар ликвидирован. На месте находятся представители министерства внутренних дел Грузии. Территория огорожена желтой лентой. О других деталях пока не сообщается.