https://sputnik-georgia.ru/20221221/v-gruzii-uzhestochili-kontrol-za-nezakonnoy-vyrubkoy-elok-pered-novym-godom-273261299.html

В Грузии ужесточили контроль за незаконной вырубкой елок перед Новым годом

В Грузии ужесточили контроль за незаконной вырубкой елок перед Новым годом

Сотрудники ведомства будут в круглосуточном режиме контролировать регионы, в которых встречаются еловые и хвойные деревья 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. С приближением Нового года по всей Грузии ужесточается контроль за рубкой, транспортировкой и продажей хвойных деревьев и растений, говорится в сообщении Департамента по надзору за окружающей средой министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Регионы, в которых встречаются еловые и хвойные деревья, сотрудники ведомства будут контролировать в круглосуточном режиме. Легальными хвойные деревья считаются, если они выращены в питомнике Агентства дикой природы, на плантациях и приусадебных участках. Также их реализация допускается, если они импортированы. В таких случаях реализатор должен представить соответствующий документ, подтверждающий законность товара. Если хвойное растение добыто на частном земельном участке или в искусственно разбитом рассаднике, для его транспортировки обязательно нужно иметь справку, которую выдает местная районная администрация. В том случае, если диаметр растения превышает 12 сантиметров, данный документ выдает Национальное лесное агентство. За незаконную добычу, транспортировку и реализацию хвойных деревьев и растений предусмотрены штрафные санкции от 200 (75 долларов) до 2 тысяч лари (753 доллара). К этому добавляется и сумма ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной добычей растений. В том случае, если ущерб превысит 1 000 лари (376 долларов), возбуждается уголовное дело. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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