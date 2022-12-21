https://sputnik-georgia.ru/20221221/v-tbilisi-poyavilas-ulitsa-muzykanta-kukuri-chokhonelidze-273259673.html

В Тбилиси появилась улица музыканта Кукури Чохонелидзе

В Тбилиси появилась улица музыканта Кукури Чохонелидзе

Кукури Чохонелидзе – обладатель Ордена "За заслуги" за личный вклад в развитие грузинского профессионального музыкального искусства 21.12.2022, Sputnik Грузия

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2022-12-21T13:41+0400

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

тбилиси

георгий ткемаладзе

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Улица имени заслуженного грузинского музыканта, педагога и фольклориста Кукури Чохонелидзе появилась в старом Тбилиси, в историческом районе Чугурети, сообщает телеканал "Рустави 2".На церемонии открытия улицы присутствовали председатель и депутаты Тбилисского сакребуло, мажоритарный депутат Чугурети, а также члены семьи и друзья Кукури Чохонелидзе.Кукури Чохонелидзе родился в Тбилиси 13 июля 1940 года. В 1967 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишвили (теории музыки и композиции). В разные годы преподавал, заведовал кафедрой народного музыкального творчества, был председателем фольклорной комиссии Союза композиторов Грузии. Является автором множества научных трудов о музыке.Чохонелидзе – обладатель Ордена "За заслуги" за личный вклад в развитие грузинского профессионального музыкального искусства, его популяризацию, высокий профессионализм, плодотворную педагогическую и общественную деятельность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, тбилиси, георгий ткемаладзе, грузия, новости, культура