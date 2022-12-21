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В центре Тбилиси ввели ограничения для транспорта
В центре Тбилиси ввели ограничения для транспорта
Ограничения касаются как владельцев частного транспорта, так и пользователей общественного 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T15:37+0400
2022-12-21T15:37+0400
2022-12-21T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Движение автотранспорта по Метехскому мосту в связи с запланированным новогодним мероприятием ограничено в одностороннем порядке с 15:00 21 декабря, сообщает мэрия Тбилиси. На правой набережной автомобили могут двигаться с улицы Горгасали в направлении площади Горгасали и улицы Котэ Абхази, а также с улицы Туманяна на улицу Горгасали. Из туннеля на левой набережной автомобили могут двигаться по мосту Метехи и площади Горгасали, а также по Винному подъему. Кроме того, ограничения затронули и общественный транспорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
новости, грузия, общество, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
В центре Тбилиси ввели ограничения для транспорта
Ограничения касаются как владельцев частного транспорта, так и пользователей общественного
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Движение автотранспорта по Метехскому мосту в связи с запланированным новогодним мероприятием ограничено в одностороннем порядке с 15:00 21 декабря, сообщает мэрия Тбилиси.
По информации мэрии, ограничение действует с площади Горгасали в направлении Метехского моста и Метехского подъема, а также с Метехского подъема в направлении площади Европы.
На правой набережной автомобили могут двигаться с улицы Горгасали в направлении площади Горгасали и улицы Котэ Абхази, а также с улицы Туманяна на улицу Горгасали.
Из туннеля на левой набережной автомобили могут двигаться по мосту Метехи и площади Горгасали, а также по Винному подъему.
Кроме того, ограничения затронули и общественный транспорт.