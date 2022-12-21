https://sputnik-georgia.ru/20221221/v-tsentre-tbilisi-vveli-ogranicheniya-dlya-transporta-273272007.html

В центре Тбилиси ввели ограничения для транспорта

В центре Тбилиси ввели ограничения для транспорта

Ограничения касаются как владельцев частного транспорта, так и пользователей общественного 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T15:37+0400

2022-12-21T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Движение автотранспорта по Метехскому мосту в связи с запланированным новогодним мероприятием ограничено в одностороннем порядке с 15:00 21 декабря, сообщает мэрия Тбилиси. На правой набережной автомобили могут двигаться с улицы Горгасали в направлении площади Горгасали и улицы Котэ Абхази, а также с улицы Туманяна на улицу Горгасали. Из туннеля на левой набережной автомобили могут двигаться по мосту Метехи и площади Горгасали, а также по Винному подъему. Кроме того, ограничения затронули и общественный транспорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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новости, грузия, общество, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, дороги