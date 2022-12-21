https://sputnik-georgia.ru/20221221/vosstanovit-grazhdanstvo-gruzii-mozhno-budet-do-kontsa-2024-goda-273281577.html

Восстановить гражданство Грузии можно будет до конца 2024 года

Восстановить гражданство Грузии можно будет до конца 2024 года

В 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T18:59+0400

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2022-12-21T19:09+0400

грузия

новости

агентство развития государственных сервисов

гражданство грузии

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Восстановить гражданство Грузии, утерянное из-за получения паспорта другой страны, можно будет до конца 2024 года. Президент уже пописала принятые парламентом поправки в закон "О гражданстве", и они вступили в силу. Согласно поправкам, уже бывшие граждане Грузии до 31 декабря 2024 года смогут обратиться в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о восстановлении гражданства Грузии. В случае получения согласия, гражданство получат и несовершеннолетние дети соискателя в возрасте до 14 лет. Если детям 14 лет и более, тогда они должны дать согласие на получение гражданства Грузии. Гражданство Грузии будет восстановлено, если соискатель знает государственный язык, сказано в поправках. Соискателю будет отказано в гражданстве, если он совершил преступления против человечества, или участвовал в преступлениях против человека, государства, общественной безопасности или порядка, или находился в международном розыске, или его пребывание угрожает Грузии или отношениям с другими государствами или международными организациями, или есть информация о связи соискателя с разведкой другой страны, вооруженными силами страны или организацией, враждебно настроенной в отношении Грузии, террористическими организациями и преступными международными организациями. Те, кто до 15 августа 2018 года не лишились гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны, до 31 декабря 2024 года смогут обратиться в Агентство развития государственных сервисов за его сохранением. По данным парламента Грузии, в 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217. Временным правом на сохранение гражданства Грузии в 2018 году воспользовались 3 120 человек, в 2019 году – 7 234, в 2020 году – 3 186.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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