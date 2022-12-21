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https://sputnik-georgia.ru/20221221/vosstanovit-grazhdanstvo-gruzii-mozhno-budet-do-kontsa-2024-goda-273281577.html
Восстановить гражданство Грузии можно будет до конца 2024 года
Восстановить гражданство Грузии можно будет до конца 2024 года
В 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T18:59+0400
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грузия
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агентство развития государственных сервисов
гражданство грузии
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Восстановить гражданство Грузии, утерянное из-за получения паспорта другой страны, можно будет до конца 2024 года. Президент уже пописала принятые парламентом поправки в закон "О гражданстве", и они вступили в силу. Согласно поправкам, уже бывшие граждане Грузии до 31 декабря 2024 года смогут обратиться в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о восстановлении гражданства Грузии. В случае получения согласия, гражданство получат и несовершеннолетние дети соискателя в возрасте до 14 лет. Если детям 14 лет и более, тогда они должны дать согласие на получение гражданства Грузии. Гражданство Грузии будет восстановлено, если соискатель знает государственный язык, сказано в поправках. Соискателю будет отказано в гражданстве, если он совершил преступления против человечества, или участвовал в преступлениях против человека, государства, общественной безопасности или порядка, или находился в международном розыске, или его пребывание угрожает Грузии или отношениям с другими государствами или международными организациями, или есть информация о связи соискателя с разведкой другой страны, вооруженными силами страны или организацией, враждебно настроенной в отношении Грузии, террористическими организациями и преступными международными организациями. Те, кто до 15 августа 2018 года не лишились гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны, до 31 декабря 2024 года смогут обратиться в Агентство развития государственных сервисов за его сохранением. По данным парламента Грузии, в 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217. Временным правом на сохранение гражданства Грузии в 2018 году воспользовались 3 120 человек, в 2019 году – 7 234, в 2020 году – 3 186.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, агентство развития государственных сервисов, гражданство грузии
грузия, новости, агентство развития государственных сервисов, гражданство грузии

Восстановить гражданство Грузии можно будет до конца 2024 года

18:59 21.12.2022 (обновлено: 19:09 21.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerГрузинский международный биометрический паспорт
Грузинский международный биометрический паспорт - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Восстановить гражданство Грузии, утерянное из-за получения паспорта другой страны, можно будет до конца 2024 года.
Президент уже пописала принятые парламентом поправки в закон "О гражданстве", и они вступили в силу.
Согласно поправкам, уже бывшие граждане Грузии до 31 декабря 2024 года смогут обратиться в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о восстановлении гражданства Грузии.
В случае получения согласия, гражданство получат и несовершеннолетние дети соискателя в возрасте до 14 лет. Если детям 14 лет и более, тогда они должны дать согласие на получение гражданства Грузии.
Гражданство Грузии будет восстановлено, если соискатель знает государственный язык, сказано в поправках.
Соискателю будет отказано в гражданстве, если он совершил преступления против человечества, или участвовал в преступлениях против человека, государства, общественной безопасности или порядка, или находился в международном розыске, или его пребывание угрожает Грузии или отношениям с другими государствами или международными организациями, или есть информация о связи соискателя с разведкой другой страны, вооруженными силами страны или организацией, враждебно настроенной в отношении Грузии, террористическими организациями и преступными международными организациями.
Те, кто до 15 августа 2018 года не лишились гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны, до 31 декабря 2024 года смогут обратиться в Агентство развития государственных сервисов за его сохранением.
По данным парламента Грузии, в 2018 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 935 человек, в 2019 году – 2 044, в 2020 году – 1 217. Временным правом на сохранение гражданства Грузии в 2018 году воспользовались 3 120 человек, в 2019 году – 7 234, в 2020 году – 3 186.
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