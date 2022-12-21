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За два года соцработники Тбилиси обслужили около 70 тысяч семей
За два года соцработники Тбилиси обслужили около 70 тысяч семей
Глава Агентства отчитался о мероприятиях, которые проводятся в столице Грузии для защиты прав детей и их свободы 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Соцработники, согласно данным 2020-2022 годов, обслужили около 70 тысяч семей Тбилиси: из них 16 тысяч они проверили на предмет выявления нужд 30 тысяч детей, говорится в отчете Агентства соцопеки мэрии Тбилиси. Проверка семей с детьми показала, что около 30 дел нуждались в участии психолога. О деталях отчета рассказал директор Агентства соцопеки Давид Долидзе. Он представил результаты двухлетней работы на конференции "Психологи и соцработники в процессе реабилитации и ресоциализации". Глава Агентства представил участникам конференции информацию о тех мероприятиях, которые проводятся в Тбилиси для защиты прав детей и их свободы. По его словам, помимо этого проходят информационные встречи с родителями воспитанников детских садов. На встречах их знакомят с программами и сервисами, связанными с детьми и семьями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
За два года соцработники Тбилиси обслужили около 70 тысяч семей
Глава Агентства отчитался о мероприятиях, которые проводятся в столице Грузии для защиты прав детей и их свободы
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Соцработники, согласно данным 2020-2022 годов, обслужили около 70 тысяч семей Тбилиси: из них 16 тысяч они проверили на предмет выявления нужд 30 тысяч детей, говорится в отчете Агентства соцопеки мэрии Тбилиси.
Проверка семей с детьми показала, что около 30 дел нуждались в участии психолога. О деталях отчета рассказал директор Агентства соцопеки Давид Долидзе. Он представил результаты двухлетней работы на конференции "Психологи и соцработники в процессе реабилитации и ресоциализации".
Глава Агентства представил участникам конференции информацию о тех мероприятиях, которые проводятся в Тбилиси для защиты прав детей и их свободы.
"В течение двух лет мы распределили соцработников в 30 офисах столицы (на территории детских садов): они осуществляли визиты в семьи, чтобы установить нужды детей и их семей, определили риски и, в случае их выявления, приняли соответствующие меры", – заявил Долидзе.
По его словам, помимо этого проходят информационные встречи с родителями воспитанников детских садов. На встречах их знакомят с программами и сервисами, связанными с детьми и семьями.