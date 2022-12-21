https://sputnik-georgia.ru/20221221/za-dva-goda-sotsrabotniki-tbilisi-obsluzhili-okolo-70-tysyach-semey--273259104.html

За два года соцработники Тбилиси обслужили около 70 тысяч семей

За два года соцработники Тбилиси обслужили около 70 тысяч семей

Глава Агентства отчитался о мероприятиях, которые проводятся в столице Грузии для защиты прав детей и их свободы 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T11:30+0400

2022-12-21T11:30+0400

2022-12-21T11:30+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698650_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9f965c57b83463df1c8d45f9d926cb18.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Соцработники, согласно данным 2020-2022 годов, обслужили около 70 тысяч семей Тбилиси: из них 16 тысяч они проверили на предмет выявления нужд 30 тысяч детей, говорится в отчете Агентства соцопеки мэрии Тбилиси. Проверка семей с детьми показала, что около 30 дел нуждались в участии психолога. О деталях отчета рассказал директор Агентства соцопеки Давид Долидзе. Он представил результаты двухлетней работы на конференции "Психологи и соцработники в процессе реабилитации и ресоциализации". Глава Агентства представил участникам конференции информацию о тех мероприятиях, которые проводятся в Тбилиси для защиты прав детей и их свободы. По его словам, помимо этого проходят информационные встречи с родителями воспитанников детских садов. На встречах их знакомят с программами и сервисами, связанными с детьми и семьями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси