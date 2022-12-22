https://sputnik-georgia.ru/20221222/amerikanskaya-akademiya-opublikovala-spiski-pretendentov-na-oskar-273316718.html

Американская академия опубликовала списки претендентов на "Оскар"

Американская академия опубликовала списки претендентов на "Оскар"

Сейчас членам киноакадемии предстоит посмотреть картины-претенденты и определить пять номинантов на премию 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T16:28+0400

2022-12-22T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткие списки претендентов на премию "Оскар" в десяти категориях.Церемония вручения "Оскара" пройдет в Лос-Анджелесе 12 марта 2023 года, номинантов назовут 24 января.В категории "Полнометражный документальный фильм" отобрали 15 лент. В шорт-лист попали — фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниэла Роэра, картина о детском приюте на востоке Украины "Дом из щепок" Саймона Леренга Уилмонта и лауреат Венецианского кинофестиваля "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас. Кроме того, на номинацию претендуют работы американских, индийского и китайского режиссеров.В короткий список в номинации "Лучший зарубежный художественный фильм" также попали 15 картин — из Аргентины, Австрии, Бельгии, Камбоджи, Дании, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Швеции и Южной Кореи. Их выбрали из заявок, поданных от 92 стран. Сейчас членам киноакадемии предстоит посмотреть картины-претенденты и определить пять номинантов на премию.Кроме этого, представлены претенденты в категориях "Короткометражный анимационный фильм", "Грим", "Прически", "Визуальные эффекты", "Музыка" и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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