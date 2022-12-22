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Археологи обнаружили следы древнего человека у Северного полярного круга

Археологи обнаружили следы древнего человека у Северного полярного круга

Это древнейшие известные на сегодняшний день следы проникновения первобытного человека практически на широту полярного круга, заявили ученые 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Археологи нашли следы жизнедеятельности древнего человека современного типа (Homo sapiens) на севере Западной Сибири в низовьях Оби почти на широте Северного полярного круга – люди дошли сюда уже 40 тысяч лет назад, пишет РИА Новости.По словам завотдела археологии каменного века Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Михаила Шунькова, уже третий год археологический отряд института работает на местонахождении Кушеват, расположенном между Салехардом и Ханты-Мансийском на 65 градусе северной широты."Это Крайний Север, там абсолютно нет каменного материала. Т. е. весь материал для изготовления каменных орудий человек приносил с собой. Эти орудия были там для человека бесценны. Поэтому несколько каменных предметов, которые там были найдены, по своей ценности превышают десятки и сотни каменных орудий, которые были найдены в более южных широтах. Также было найдено несколько костей, в основном северного оленя с явными следами расчленения этих туш каменными орудиями. Эти материалы датируются от 45 до 40 тысяч лет назад", – рассказал Шуньков. Исследователь отметил, что это древнейшие известные на сегодняшний день следы проникновения первобытного человека практически на широту полярного круга. "Мы сейчас можем говорить о достаточно высоких адаптационных возможностях человека, который в глубокой древности, как минимум 40 тысяч лет назад, проникал в столь высокие широты. Это на сегодняшний день самый северный пункт обнаружения культуры первобытного человека на территории Западной Сибири", – сказал он. Ученый пояснил, что предположительно эти люди не были неандертальцами, а были уже Homo sapiens, то есть людьми современного типа, которые пришли в эти широты, в так называемую долину большой Оби с юга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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