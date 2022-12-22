https://sputnik-georgia.ru/20221222/armeniya-otkazalas-ot-peregovorov-s-azerbaydzhanom-v-moskve-273323883.html

Армения отказалась от переговоров с Азербайджаном в Москве

Армения отказалась от переговоров с Азербайджаном в Москве

Глава МИД РФ подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи по Лачинскому коридору 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря трехсторонней встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД России.Ведомство отмечает, что 22 декабря состоялся телефонный разговор глав МИД России Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которого обсуждалась ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе."Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", - отмечено в сообщении.Также была акцентирована важность продолжения ритмичной работы реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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