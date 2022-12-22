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Армения отказалась от переговоров с Азербайджаном в Москве
Армения отказалась от переговоров с Азербайджаном в Москве
Глава МИД РФ подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи по Лачинскому коридору 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T19:53+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря трехсторонней встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД России.Ведомство отмечает, что 22 декабря состоялся телефонный разговор глав МИД России Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которого обсуждалась ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе."Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", - отмечено в сообщении.Также была акцентирована важность продолжения ритмичной работы реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, армения, азербайджан, мид россии, сергей лавров
Армения отказалась от переговоров с Азербайджаном в Москве
Глава МИД РФ подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи по Лачинскому коридору
ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря трехсторонней встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД России.
Ведомство отмечает, что 22 декабря состоялся телефонный разговор глав МИД России Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которого обсуждалась ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе.
Лавров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.
"Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", - отмечено в сообщении.
Также была акцентирована важность продолжения ритмичной работы реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.