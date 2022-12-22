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Более 11 тысяч жителей Тбилиси останутся без газа

Более 11 тысяч жителей Тбилиси останутся без газа

Отключение также коснется крупных и малых коммерческих объектов, находящихся на этой территории, школ, детсадов, полицейского участка, а также церкви 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T16:07+0400

2022-12-22T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В Тбилиси 11,7 тысячи абонентов района Глдани-Надзаладеви останутся без "голубого" топлива почти на 11 часов, говорится в сообщении пресс-службы газораспределительной компании Tbilisi Energy. По информации компании, газ отключат с 23:00 22 декабря до 10:00 23 декабря из-за ремонта сквера Згвисубани. В частности, без газа останутся жители корпусов на улицах Ромелашвили, Нишнианидзе, I микрорайона Мухиани, Шенгелия, Рчеулишвили, Гобронидзе, Габашвили, а также часть населения частного сектора на территории рядом с радиозаводом в четвертом микрорайоне Мухиани, жители военного поселения Мухиани. Газификацию 5,5 тысячи семей в Грузии оплатит госбюджет >>В том числе, отключение также коснется крупных и малых коммерческих объектов, находящихся на этой территории, школ, детсадов, автопрофилактики, полицейского участка и церкви имени Царя Мириана и царицы Наны. Подача газа восстановится в период с 10:00 до 21:00 23 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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