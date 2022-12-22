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Экономист Салихов: Европа прочувствует последствия потолка цен на газ уже весной
Экономист Салихов: Европа прочувствует последствия потолка цен на газ уже весной
Уже весной европейские страны могут столкнутся с дефицитом газа. К такому сценарию Европу приведет введенный потолок цен на голубое топливо 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T10:54+0400
2022-12-22T10:54+0400
2022-12-22T10:54+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист, президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Решение о потолке цен раскололо Европу, отмечает эксперт, но Брюссель все же оставил себе возможность обойти свои же ограничения. Кто в первую очередь пострадает от решения стран ЕС и чем оно обернется для России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, экономика, европа, брюссель, видео
мультимедиа, видео, экономика, европа, брюссель, видео
Экономист Салихов: Европа прочувствует последствия потолка цен на газ уже весной
Уже весной европейские страны могут столкнутся с дефицитом газа. К такому сценарию Европу приведет введенный потолок цен на голубое топливо
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист, президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.
Решение о потолке цен раскололо Европу, отмечает эксперт, но Брюссель все же оставил себе возможность обойти свои же ограничения. Кто в первую очередь пострадает от решения стран ЕС и чем оно обернется для России?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.