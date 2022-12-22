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Грузинские спасатели примут участие в масштабных учениях
Грузинские спасатели примут участие в масштабных учениях
Главная цель проекта – превенция чрезвычайных ситуаций, вызванных естественными или человеческими факторами 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T08:31+0400
2022-12-22T08:31+0400
2022-12-22T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии примет участие в широкомасштабном и многонациональном учении, которое пройдет в Грузии в 2023 году, сообщает пресс-служба ведомства. Учение пройдет в рамках проекта Евосоюза PPRD East 3, который направлен на улучшение реагирования на стихийные бедствия в странах Восточного партнерства.Главная цель проекта – превенция чрезвычайных ситуаций, вызванных естественными или человеческими факторами, повышение уровня реагирования на них и готовности к подобным событиям. Бенефициарами проекта, наряду с Грузией, являются Украина, Молдова, Азербайджан и Армения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, украина, молдова
грузия, новости, тбилиси, украина, молдова
Грузинские спасатели примут участие в масштабных учениях
Главная цель проекта – превенция чрезвычайных ситуаций, вызванных естественными или человеческими факторами
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии примет участие в широкомасштабном и многонациональном учении, которое пройдет в Грузии в 2023 году, сообщает пресс-служба ведомства.
Учение пройдет в рамках проекта Евосоюза PPRD East 3, который направлен на улучшение реагирования на стихийные бедствия в странах Восточного партнерства.
Главная цель проекта – превенция чрезвычайных ситуаций, вызванных естественными или человеческими факторами, повышение уровня реагирования на них и готовности к подобным событиям.
Бенефициарами проекта, наряду с Грузией, являются Украина, Молдова, Азербайджан и Армения.