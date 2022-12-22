https://sputnik-georgia.ru/20221222/gruzinskie-spasateli-primut-uchastie-v-masshtabnykh-ucheniyakh-273228816.html

Грузинские спасатели примут участие в масштабных учениях

Грузинские спасатели примут участие в масштабных учениях

Главная цель проекта – превенция чрезвычайных ситуаций, вызванных естественными или человеческими факторами 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии примет участие в широкомасштабном и многонациональном учении, которое пройдет в Грузии в 2023 году, сообщает пресс-служба ведомства. Учение пройдет в рамках проекта Евосоюза PPRD East 3, который направлен на улучшение реагирования на стихийные бедствия в странах Восточного партнерства.Главная цель проекта – превенция чрезвычайных ситуаций, вызванных естественными или человеческими факторами, повышение уровня реагирования на них и готовности к подобным событиям. Бенефициарами проекта, наряду с Грузией, являются Украина, Молдова, Азербайджан и Армения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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