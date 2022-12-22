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Грузия, Турция и Азербайджан обсудили стратегическое сотрудничество в сфере обороны

Грузия, Турция и Азербайджан обсудили стратегическое сотрудничество в сфере обороны

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, растущие угрозы, важность мира и стабильности 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Ситуацию с безопасностью в регионе главы оборонных ведомств Грузии, Турции и Азербайджана обсудили в ходе трехстороннего министериала, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии. Грузия, Турция, Азербайджан являются стратегическими союзниками. Оборонное сотрудничество между странами началось в 2012 году. Трехсторонний министериал проводится в этом году в Турции. В разговоре со своим турецким коллегой Бурчуладзе обратил внимание на успешное стратегическое сотрудничество между Грузией и Турцией в сфере обороны и поблагодарил Турцию за поддержку. Он подчеркнул материально-техническую и финансовую помощь Турции, привлечение и поддержку турецких экспертов в процессе развития Сил обороны Грузии. Кроме того, в ходе двусторонних встреч Бурчуладзе обсудил с коллегами ситуацию с безопасностью в регионе, растущие угрозы, важность мира и стабильности. Также министры трех соседних республик затронули вопросы сотрудничества с НАТО, углубления связей в направлении военного образования и международных учений. На встрече с министром обороны Азербайджана, стороны обсудили совместно реализованные и текущие важные проекты. В частности, Бурчуладзе заявил, что реализация энергетического проекта, который несколько дней назад подписали премьер Грузии и руководство Азербайджана, Румынии и Венгрии, имеет историческое значение. Речь идет о соглашении "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. Документ основан на интересах четырех стран. Цель проекта – укрепление национальной и региональной энергетической безопасности, диверсификация источников поставок электроэнергии. В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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