https://sputnik-georgia.ru/20221222/kandidatov-v-vysshiy-sovet-yustitsii-gruzii-vyslushayut-povtorno-273331801.html

Кандидатов в Высший совет юстиции Грузии выслушают повторно

Кандидатов в Высший совет юстиции Грузии выслушают повторно

Политические группы "Лело" и "Совет реформ" на заседании в четверг обратились к парламенту с просьбой отложить голосование 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T22:14+0400

2022-12-22T22:14+0400

2022-12-22T22:14+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

высший совет юстиции

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/13/250093093_0:16:1997:1139_1920x0_80_0_0_b5b5d97176a0ff0c43a441236f8fae47.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. У парламентских фракций и групп будет срок до 5 января выслушать повторно кандидатов на посты членов Высшего совета юстции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Политические группы "Лело" и "Совет реформ" на заседании в четверг обратились к парламенту с просьбой отложить голосование по кандидатам в члены Высшего совета юстиции для дополнительного опроса. Всего на пять мест Высшем совете юстиции претендует 32 кандидата. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой больше всего мест в парламенте Грузии, заявила о готовности поддержать половину из них и начать переговоры по этому вопросу с оппозицией. Оппозиция говорит об 11 кандидатах. Между тем для избрания каждого члена Высшего совета юстиции необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, шалва папуашвили, высший совет юстиции, грузинская мечта