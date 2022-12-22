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Кандидатов в Высший совет юстиции Грузии выслушают повторно
Кандидатов в Высший совет юстиции Грузии выслушают повторно
Политические группы "Лело" и "Совет реформ" на заседании в четверг обратились к парламенту с просьбой отложить голосование 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. У парламентских фракций и групп будет срок до 5 января выслушать повторно кандидатов на посты членов Высшего совета юстции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Политические группы "Лело" и "Совет реформ" на заседании в четверг обратились к парламенту с просьбой отложить голосование по кандидатам в члены Высшего совета юстиции для дополнительного опроса. Всего на пять мест Высшем совете юстиции претендует 32 кандидата. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой больше всего мест в парламенте Грузии, заявила о готовности поддержать половину из них и начать переговоры по этому вопросу с оппозицией. Оппозиция говорит об 11 кандидатах. Между тем для избрания каждого члена Высшего совета юстиции необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, высший совет юстиции, грузинская мечта
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, высший совет юстиции, грузинская мечта
Кандидатов в Высший совет юстиции Грузии выслушают повторно
Политические группы "Лело" и "Совет реформ" на заседании в четверг обратились к парламенту с просьбой отложить голосование
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. У парламентских фракций и групп будет срок до 5 января выслушать повторно кандидатов на посты членов Высшего совета юстции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Политические группы "Лело" и "Совет реформ" на заседании в четверг обратились к парламенту с просьбой отложить голосование по кандидатам в члены Высшего совета юстиции для дополнительного опроса.
"Последний срок – 5 января. У фракций и политических групп будет возможность опросить кандидатов на пост Высшего совета юстиции", - сказал Папуашвили.
Всего на пять мест Высшем совете юстиции претендует 32 кандидата.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой больше всего мест в парламенте Грузии, заявила о готовности поддержать половину из них и начать переговоры по этому вопросу с оппозицией.
Оппозиция говорит об 11 кандидатах.
Между тем для избрания каждого члена Высшего совета юстиции необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции.