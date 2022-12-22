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Клуб Хвичи Кварацхелия пропустил четыре мяча от "Лилля"
Клуб Хвичи Кварацхелия пропустил четыре мяча от "Лилля"
Тренер "Наполи" Лучано Спаллетти дает возможность Кварацхелия постепенно набрать форму 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T13:23+0400
2022-12-22T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия не смог отличиться в товарищеском матче против "Лилля", который завершился крупной победой французов (4:1). "Наполи" занимает первое место в турнирной таблице серии А и ушел на "зимние каникулы" с приличным отрывом от ближайших преследователей – восемь очков. Что касается "Лилля", то клуб занимает лишь седьмую строчку чемпионата Франции и проводит не лучший сезон. Тренер "Наполи" Лучано Спаллетти вывел Кварацхелия на поле в стартовом составе. Грузинский легионер был активен с первых минут, но не смог реализовать несколько моментов на Stadio Diego Armando Maradona. По словам наставника "Наполи", Кварацхелия постепенно набирает форму. Единственный гол в составе неаполитанцев забил Джакомо Распадори под занавес второго тайма на 90 минуте. "Наполи" проиграл и предыдущую товарищескую встречу против "Вильярреала" (2:3). Возобновит сезон клуб Кварацхелия 4 января и сыграет с "Интером" в 16 туре серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, франция
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, франция
Клуб Хвичи Кварацхелия пропустил четыре мяча от "Лилля"
Тренер "Наполи" Лучано Спаллетти дает возможность Кварацхелия постепенно набрать форму
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия не смог отличиться в товарищеском матче против "Лилля", который завершился крупной победой французов (4:1).
"Наполи" занимает первое место в турнирной таблице серии А и ушел на "зимние каникулы" с приличным отрывом от ближайших преследователей – восемь очков. Что касается "Лилля", то клуб занимает лишь седьмую строчку чемпионата Франции и проводит не лучший сезон.
Тренер "Наполи" Лучано Спаллетти вывел Кварацхелия на поле в стартовом составе. Грузинский легионер был активен с первых минут, но не смог реализовать несколько моментов на Stadio Diego Armando Maradona.
По словам наставника "Наполи", Кварацхелия постепенно набирает форму.
"Хвича постепенно возвращается к былой форме. Я даю ему возможность играть в каждом матче", – сказал Спаллетти.
Единственный гол в составе неаполитанцев забил Джакомо Распадори под занавес второго тайма на 90 минуте.
"Наполи" проиграл и предыдущую товарищескую встречу против "Вильярреала" (2:3). Возобновит сезон клуб Кварацхелия 4 января и сыграет с "Интером" в 16 туре серии А.