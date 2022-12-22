https://sputnik-georgia.ru/20221222/klub-khvichi-kvaratskheliya-propustil-chetyre-myacha-ot-lillya-273306146.html

Клуб Хвичи Кварацхелия пропустил четыре мяча от "Лилля"

Клуб Хвичи Кварацхелия пропустил четыре мяча от "Лилля"

Тренер "Наполи" Лучано Спаллетти дает возможность Кварацхелия постепенно набрать форму 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия не смог отличиться в товарищеском матче против "Лилля", который завершился крупной победой французов (4:1). "Наполи" занимает первое место в турнирной таблице серии А и ушел на "зимние каникулы" с приличным отрывом от ближайших преследователей – восемь очков. Что касается "Лилля", то клуб занимает лишь седьмую строчку чемпионата Франции и проводит не лучший сезон. Тренер "Наполи" Лучано Спаллетти вывел Кварацхелия на поле в стартовом составе. Грузинский легионер был активен с первых минут, но не смог реализовать несколько моментов на Stadio Diego Armando Maradona. По словам наставника "Наполи", Кварацхелия постепенно набирает форму. Единственный гол в составе неаполитанцев забил Джакомо Распадори под занавес второго тайма на 90 минуте. "Наполи" проиграл и предыдущую товарищескую встречу против "Вильярреала" (2:3). Возобновит сезон клуб Кварацхелия 4 января и сыграет с "Интером" в 16 туре серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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