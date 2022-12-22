https://sputnik-georgia.ru/20221222/lekarstvo-budet-cherez-tri-goda-uchenye-raskryli-taynu-stareniya-273306651.html

"Лекарство будет через три года": ученые раскрыли тайну старения

"Лекарство будет через три года": ученые раскрыли тайну старения

Ученые утверждают, что нашли фундаментальные причины, вызывающие возрастную деградацию организма у животных — в том числе у человека 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T13:42+0400

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Поможет ли это создать таблетку от старости — читайте в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова."Слепые и слон"Человек не умирает от старости как таковой. Однако с возрастом возникают условия для развития смертельных болезней. Борьба с этим — один из главных вызовов для современной науки."Самая серьезная демографическая проблема, стоящая перед миром, — уже не быстрый рост населения, а его старение", — говорится в недавней статье ученых из Гарварда для МВФ.Хотя суть старения на бытовом уровне понятна каждому, в науке не все так просто. Точные причины и механизмы увядания организма неясны."Пока ученые, как в притче "Слепые и слон", прикасаются к предмету исследования с разных сторон — кто к "хоботу", кто к "ноге" — и каждый видит по-своему", — отмечает в беседе с РИА Новости биофизик, кофаундер биотехнологической компании Gero Петр Федичев.Есть несколько концепций. Одни считают, что в процессе метаболизма накапливаются вредные побочные продукты, которые приводят к повреждениям физиологических систем, дисфункции — и в итоге к смерти. Другие указывают на эволюцию: продолжив род, организм становится "не нужен" и постепенно умирает.Один из ведущих специалистов в области изучения старения — профессор медицины в Бригамской женской больнице и Гарвардской медицинской школе Вадим Гладышев — в недавнем интервью задается вопросом: "Что это за враг, которого мы пытаемся победить? Во что мы должны вмешиваться — смертность, экспрессию генов, информацию, передаваемую из генома, повреждение систем или что-то еще?"По словам Федичева, ученые и биотехнологи зачастую пытаются найти простое решение — например, конкретный ген, при воздействии на который можно обратить старение вспять. Но это сомнительный подход.Дисбаланс коротких и длинныхСпециалисты биоинженерии из Северо-Западного университета (США) попытались увидеть "слона" целиком, изучив с помощью искусственного интеллекта генетические изменения в разных органах у нескольких видов позвоночных — мышей, крыс, рыбок киллифиш и человека. Данные о людях взяли из обширного генетического банка данных.В отдельной клетке есть набор генетических "инструкций", известных как транскриптом. Клетка использует эту "библиотеку" для создания своих частей и выполнения различных функций.У здорового молодого животного активны и короткие, и длинные гены. До поры это тщательно контролируется организмом, но по мере старения короткие гены начинают доминировать.Длина гена зависит от количества нуклеотидов. Каждая цепочка преобразуется в аминокислоту, из совокупности которых затем создается белок. Чем длиннее ген, тем больше белок. Гомеостаз — способность организма к самоподдержанию — обеспечивается балансом больших и малых протеинов.По мнению исследователей, их открытие позволяет понять, почему организму с возрастом требуется больше времени на восстановление. Даже при такой простой травме, как порез, кожа пожилого человека заживает дольше. Дело в том, что из-за дисбаланса у клеток меньше резервов для противодействия повреждению."Вместо того чтобы просто устранить порез, организму также приходится отвлекаться на дисбаланс активности генов", — полагает Луис Амарал, один из авторов работы.Он сравнивает это с подносом в руках официанта: если стоящие блюда не будут сбалансированы, придется прилагать дополнительные усилия, чтобы сохранить равновесие.И поскольку нарушение носит системный характер, уже не столь важно, где именно возникает болезнь. Справившись с одной, организм не успевает с другой. Поэтому вирусные инфекции провоцируют рак. Этим же, возможно, объясняется так называемый долгий ковид.Таблетка от старостиУченые считают, что их результаты открывают новые перспективы для создания лекарств.По мнению Федичева, статья Амарала и коллег — "очень правильная и своевременная". "Исследователи показывают, что старение — более сложный процесс, чем принято считать, — говорит он. — Правда, пока не очень понятно: нарастающий дисбаланс длинных и коротких генов — причина старения или же этот процесс просто коррелирует с возрастом. Вот почему еще только предстоит выяснить, как подобные открытия можно превратить в эффективные медицинские технологии против старения".Основатель Amazon Джефф Безос вложил три миллиарда долларов в компанию Alto Labs, занимающуюся технологией "эпигенетического отката" — превращения старых клеток в молодые путем их перепрограммирования. Уже есть результаты на животных, следующая задача — клинические испытания.По мнению Федичева, первые препараты зарегистрируют в течение трех-пяти лет. Правда, поначалу они будут применяться не против старения как такового, а против опасных заболеваний, которые его ускоряют. Например, люди после химиотерапии или тяжелой коронавирусной инфекции, а также больные ВИЧ биологически намного старше реального возраста. А примерно через десять лет лекарства от старости смогут массово получать люди с нетяжелыми хроническими недугами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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