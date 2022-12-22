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Лунный календарь на январь 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на январь 2023: благоприятные дни

Лунный календарь – один из древнейших на Земле, пользуется большой популярностью и в наши дни, помогая людям планировать свою жизнь 22.12.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Многие на основе лунного календаря выбирают дни, благоприятные для свадьбы, шопинга, посевных работ, посещения салона красоты и так далее. Какие дни по лунному календарю благоприятны в январе 2023 года для свадьбы, стрижки или любой другой деятельности, читайте в Sputnik Грузия. Благоприятные дни в январе Самые благоприятные дни в январе для свадьбы и венчания – 1, 2, 7, 8, 12, 18 и 19 числа. Неблагоприятные: 4, 5, 6, 9, 10, 15 и 17 числа. Остальные дни в январе 2023 для свадьбы и венчания – нейтральны. Для смены места работы, по лунному календарю, самые благоприятные дни– 1, 2, 5, 8, 11, 12, 16 и 19 января, а от радикальных перемен 3, 4, 7, 10, 13, 17 и 18 числа лучше воздержаться. Благоприятные дни для новых начинаний – 1, 5, 11, 12, 16 и 19 января. В эти дни смело можно начать новые дела, новые проекты, новую жизнь. Любые начинания могут неудачно завершиться 2, 3, 4, 6, 9, 10 и 18 января. Самые благоприятные дни для денежных операций 5 и 11 января. Для денежных операций, по лунному календарю, в январе также благоприятны: 1, 4, 8, 12, 16 и 19 числа. А от любых финансовых операций 2, 3, 6 и 9 января, лучше отказаться. Для бизнеса или открытия нового дела благоприятные дни в январе: 1, 4, 5, 11, 12, 16 и 19 числа. Крайне нежелательное время для бизнес-деятельности 2, 3, 6, 9, 15 и 18 января. Благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности покупки, продажи, аренды и обмена: 1, 5, 8, 11, 12, 16, 17 и 20 января. А самые неблагоприятные: 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15 и 18 января. Для занятий научной деятельностью, по лунному календарю, благоприятные дни – 1, 2 5, 10, 11, 13 и 20 января, а самые неблагоприятные – 3 и 4 января. Самые благоприятные дни для творчества: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 16 и 20 января, а неблагоприятные – 3 и 15 января. По лунному календарю, для ремонта, уборки и других домашних дел самые благоприятные дни: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18 и 20 января. От проведения таких работ в январе лучше отказаться 3, 4 и 8 января. В январе самые благоприятные дни для отдыха: 1, 2, 7, 8, 12 и 17 числа. Отдыхать категорически противопоказано 5, 11, 15, 16 и 18 января. Для путешествий, в январе самые благоприятные дни: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 19 числа. А 1, 3, 4, 6, 13, 16, 17 и 18 января лучше остаться дома. Лунный календарь января предрасполагает к физическим нагрузкам. Любые физические нагрузки следует исключить только 10 января. Спорить или выяснять отношения в январе можно 2, 11, 12, 13 и 19 числа. В остальные дни месяца лунный календарь советует отложить любые "разборки". Благоприятные дни для стрижки По лунному календарю, самые благоприятные дни для стрижки, окраски и укладки волос 2, 12 и 19 января. Благоприятны для посещения салона красоты также 3, 4 и 8 января. Стрижка на растущую Луну в благоприятные дни, способствует, по лунному календарю, укреплению корней, улучшению их состояния и росту. А стрижка на убывающую Луну, благоприятные дни, укрепляет, по лунному календарю, корни волос, однако замедляет их рост. Проводить эксперименты и стрижку лунный календарь не советует 1, 6, 7, 10, 11, 17, 18 и 20 января. Материал подготовлен на основе открытых источников

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