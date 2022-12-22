https://sputnik-georgia.ru/20221222/mera-odnogo-iz-gorodov-zapadnoy-gruzii-oshtrafovali-za-vozhdenie-v-netrezvom-sostoyanii-273294376.html

Мэра одного из городов Западной Грузии оштрафовали за вождение в нетрезвом состоянии

Мэра одного из городов Западной Грузии оштрафовали за вождение в нетрезвом состоянии

Сам Гия Харчилава назвал случившееся недоразумением 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Патрульная полиция оштрафовала за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии мэра города Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети) Гию Харчилава, сообщает телекомпания "Имеди". Мэра проверили на алкотест, который подтвердил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам Харчилава назвал случившееся недоразумением и заявил, что ехал в Тбилиси, однако правоохранители по непонятным причинам его задержали. Мэр Тбилиси находился в своей новой, дорогостоящей машине один. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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