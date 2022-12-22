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Мэра одного из городов Западной Грузии оштрафовали за вождение в нетрезвом состоянии
Мэра одного из городов Западной Грузии оштрафовали за вождение в нетрезвом состоянии
Сам Гия Харчилава назвал случившееся недоразумением 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T10:37+0400
2022-12-22T10:37+0400
2022-12-22T10:38+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Патрульная полиция оштрафовала за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии мэра города Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети) Гию Харчилава, сообщает телекомпания "Имеди". Мэра проверили на алкотест, который подтвердил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам Харчилава назвал случившееся недоразумением и заявил, что ехал в Тбилиси, однако правоохранители по непонятным причинам его задержали. Мэр Тбилиси находился в своей новой, дорогостоящей машине один. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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западная грузия, самегрело-земо сванети, тбилиси, грузия, происшествия, новости
западная грузия, самегрело-земо сванети, тбилиси, грузия, происшествия, новости
Мэра одного из городов Западной Грузии оштрафовали за вождение в нетрезвом состоянии
10:37 22.12.2022 (обновлено: 10:38 22.12.2022)
Сам Гия Харчилава назвал случившееся недоразумением
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Патрульная полиция оштрафовала за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии мэра города Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети) Гию Харчилава, сообщает телекомпания "Имеди".
Мэра-оппозиционера патрульная полиция остановила поздно ночью, когда он в нетрезвом состоянии передвигался с нарушениями на участке села Цаиши.
Мэра проверили на алкотест, который подтвердил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам Харчилава назвал случившееся недоразумением и заявил, что ехал в Тбилиси, однако правоохранители по непонятным причинам его задержали. Мэр Тбилиси находился в своей новой, дорогостоящей машине один.