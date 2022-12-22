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Молодого мужчину нашли убитоым у своего подъезда на окраине Тбилиси
Молодого мужчину нашли убитоым у своего подъезда на окраине Тбилиси
У мужчины незадолго до смерти был конфликт с соседом, которого и подозревают в убийстве 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T20:16+0400
2022-12-22T20:16+0400
2022-12-22T20:16+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Молодой мужчина с ножевыми ранениями был обнаружен мертвым у своего подъезда в районе Тбилиси Диди Дигоми, сообщает телеканал "Рустави 2". По предварительным данным, у мужчины незадолго до смерти был конфликт с соседом, которого и подозревают в убийстве. Как сообщили соседи погибшего, мужчина жил в Португалии и только на днях вернулся на родину. По факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство, тбилиси
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство, тбилиси
Молодого мужчину нашли убитоым у своего подъезда на окраине Тбилиси
У мужчины незадолго до смерти был конфликт с соседом, которого и подозревают в убийстве
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Молодой мужчина с ножевыми ранениями был обнаружен мертвым у своего подъезда в районе Тбилиси Диди Дигоми, сообщает телеканал "Рустави 2".
По предварительным данным, у мужчины незадолго до смерти был конфликт с соседом, которого и подозревают в убийстве.
Как сообщили соседи погибшего, мужчина жил в Португалии и только на днях вернулся на родину.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".