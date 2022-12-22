https://sputnik-georgia.ru/20221222/molodogo-muzhchinu-nashli-ubitoym-u-svoego-podezda-na-okraine-tbilisi-273324800.html

Молодого мужчину нашли убитоым у своего подъезда на окраине Тбилиси

Молодого мужчину нашли убитоым у своего подъезда на окраине Тбилиси

У мужчины незадолго до смерти был конфликт с соседом, которого и подозревают в убийстве 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Молодой мужчина с ножевыми ранениями был обнаружен мертвым у своего подъезда в районе Тбилиси Диди Дигоми, сообщает телеканал "Рустави 2". По предварительным данным, у мужчины незадолго до смерти был конфликт с соседом, которого и подозревают в убийстве. Как сообщили соседи погибшего, мужчина жил в Португалии и только на днях вернулся на родину. По факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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