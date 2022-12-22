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Нападение на мэрию в Сванети – дело раскрыто
Нападение на мэрию в Сванети – дело раскрыто
Обвиняемый расстрелял здание мэрии из автомата, после чего в здании возник пожар 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T10:02+0400
2022-12-22T10:02+0400
2022-12-22T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Сотрудники гепрокуратуры Грузии раскрыли факт нападения на мэрию горного района Лентехи (регион Самегрело - Земо Сванети) и предъявили обвинения одному человеку. По данным следствия, 2 ноября обвиняемый из автомата расстрелял здание мэрии, после чего в здании возник пожар. Также выяснилось, что автомат Калашникова и 10 патронов, которые были обнаружены в доме обвиняемого, он купил незаконно. В настоящее время обвиняемый находится в предварительном заключении. В случае подтверждения вины, ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за нападение на публичное ведомство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
Нападение на мэрию в Сванети – дело раскрыто
Обвиняемый расстрелял здание мэрии из автомата, после чего в здании возник пожар
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Сотрудники гепрокуратуры Грузии раскрыли факт нападения на мэрию горного района Лентехи (регион Самегрело - Земо Сванети) и предъявили обвинения одному человеку.
По данным следствия, 2 ноября обвиняемый из автомата расстрелял здание мэрии, после чего в здании возник пожар.
Также выяснилось, что автомат Калашникова и 10 патронов, которые были обнаружены в доме обвиняемого, он купил незаконно.
В настоящее время обвиняемый находится в предварительном заключении. В случае подтверждения вины, ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за нападение на публичное ведомство.