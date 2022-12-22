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Напавший на депутата Верховного Совета Аджарии отпущен под залог
Напавший на депутата Верховного Совета Аджарии отпущен под залог
Помимо уплаты залога в размере пяти тысяч лари, суд также запретил обвиняемому подходить к пострадавшему и общаться с ним 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Батумский городской суд избрал залог в качестве меры пресечения Иосебу Сирабидзе, обвиняемому в политическом преследовании и насилии в отношении депутата Верховного Совета Аджарии от оппозиционного "Единого национального движения" Георгия Киртадзе. Помимо уплаты залога в размере пяти тысяч лари, суд также запретил обвиняемому подходить к Киртадзе и общаться с ним. На суде обвиняемый признал свою вину. Следствие установило, что 19 декабря 2022 года на улице Вахтанга Горгасали в Батуми задержанный приблизился к Киртадзе, который давал интервью в прямом эфире телеканалу "Формула", и выразил недовольство его политической деятельностью. После этого обвиняемый начал забрасывать политика яйцами, агрессивно обращаясь к нему и словесно оскорбляя. Также задержанный ударил Киртадзе по лицу. Уголовное дело по статье "преследование человека в связи с его политической деятельностью с применением насилия " продолжается. В случае подтверждения вины Сирабидзе грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, аджария, батуми, батумский городской суд
Напавший на депутата Верховного Совета Аджарии отпущен под залог
Помимо уплаты залога в размере пяти тысяч лари, суд также запретил обвиняемому подходить к пострадавшему и общаться с ним
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Батумский городской суд избрал залог в качестве меры пресечения Иосебу Сирабидзе, обвиняемому в политическом преследовании и насилии в отношении депутата Верховного Совета Аджарии от оппозиционного "Единого национального движения" Георгия Киртадзе.
Помимо уплаты залога в размере пяти тысяч лари, суд также запретил обвиняемому подходить к Киртадзе и общаться с ним. На суде обвиняемый признал свою вину.
"Это была ошибка, вернее преступление, больше не повторится", - сказал Сирабидзе.
Следствие установило, что 19 декабря 2022 года на улице Вахтанга Горгасали в Батуми задержанный приблизился к Киртадзе, который давал интервью в прямом эфире телеканалу "Формула", и выразил недовольство его политической деятельностью. После этого обвиняемый начал забрасывать политика яйцами, агрессивно обращаясь к нему и словесно оскорбляя. Также задержанный ударил Киртадзе по лицу.
Уголовное дело по статье "преследование человека в связи с его политической деятельностью с применением насилия " продолжается.
В случае подтверждения вины Сирабидзе грозит до трех лет тюрьмы.