https://sputnik-georgia.ru/20221222/napavshiy-na-deputata-verkhovnogo-soveta-adzharii-otpuschen-pod-zalog-273330391.html

Напавший на депутата Верховного Совета Аджарии отпущен под залог

Напавший на депутата Верховного Совета Аджарии отпущен под залог

Помимо уплаты залога в размере пяти тысяч лари, суд также запретил обвиняемому подходить к пострадавшему и общаться с ним 22.12.2022, Sputnik Грузия

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батумский городской суд

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Батумский городской суд избрал залог в качестве меры пресечения Иосебу Сирабидзе, обвиняемому в политическом преследовании и насилии в отношении депутата Верховного Совета Аджарии от оппозиционного "Единого национального движения" Георгия Киртадзе. Помимо уплаты залога в размере пяти тысяч лари, суд также запретил обвиняемому подходить к Киртадзе и общаться с ним. На суде обвиняемый признал свою вину. Следствие установило, что 19 декабря 2022 года на улице Вахтанга Горгасали в Батуми задержанный приблизился к Киртадзе, который давал интервью в прямом эфире телеканалу "Формула", и выразил недовольство его политической деятельностью. После этого обвиняемый начал забрасывать политика яйцами, агрессивно обращаясь к нему и словесно оскорбляя. Также задержанный ударил Киртадзе по лицу. Уголовное дело по статье "преследование человека в связи с его политической деятельностью с применением насилия " продолжается. В случае подтверждения вины Сирабидзе грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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