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Нашествие волков в Кахети – хищники загрызли более ста овец
Нашествие волков в Кахети – хищники загрызли более ста овец
Около десяти волков напали на стадо минувшей ночью 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T12:21+0400
2022-12-22T12:21+0400
2022-12-22T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Нашествие волков в районе Дедоплисцкар (регион Кахети) на востоке Грузии – на зимних пастбищах ущелья Иори хищники загрызли более ста голов овец. Как рассказывают местные жители, около десяти волков напали на стадо ночью. По словам владельца стада, часть животных ищут до сих пор, передает телекомпания "Рустави 2"Нападение волков на домашний скот и даже на людей в Грузии происходит не редко. На сегодняшний день отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на хищников разрешается лишь в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. Для начала охоты на "проблемных волков" необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, кахети
Нашествие волков в Кахети – хищники загрызли более ста овец
Около десяти волков напали на стадо минувшей ночью
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Нашествие волков в районе Дедоплисцкар (регион Кахети) на востоке Грузии – на зимних пастбищах ущелья Иори хищники загрызли более ста голов овец.
Как рассказывают местные жители, около десяти волков напали на стадо ночью. По словам владельца стада, часть животных ищут до сих пор, передает телекомпания "Рустави 2
"
Нападение волков на домашний скот и даже на людей в Грузии происходит не редко.
На сегодняшний день отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на хищников разрешается лишь в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. Для начала охоты на "проблемных волков" необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.