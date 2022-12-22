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Нашествие волков в Кахети – хищники загрызли более ста овец
Нашествие волков в Кахети – хищники загрызли более ста овец
Около десяти волков напали на стадо минувшей ночью 22.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Нашествие волков в районе Дедоплисцкар (регион Кахети) на востоке Грузии – на зимних пастбищах ущелья Иори хищники загрызли более ста голов овец. Как рассказывают местные жители, около десяти волков напали на стадо ночью. По словам владельца стада, часть животных ищут до сих пор, передает телекомпания "Рустави 2"Нападение волков на домашний скот и даже на людей в Грузии происходит не редко. На сегодняшний день отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на хищников разрешается лишь в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. Для начала охоты на "проблемных волков" необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, кахети
новости, грузия, кахети

Нашествие волков в Кахети – хищники загрызли более ста овец

12:21 22.12.2022
© photo: Sputnik / Egor Yeremov / Перейти в фотобанкВолки
Волки - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2022
© photo: Sputnik / Egor Yeremov
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Около десяти волков напали на стадо минувшей ночью
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Нашествие волков в районе Дедоплисцкар (регион Кахети) на востоке Грузии – на зимних пастбищах ущелья Иори хищники загрызли более ста голов овец.
Как рассказывают местные жители, около десяти волков напали на стадо ночью. По словам владельца стада, часть животных ищут до сих пор, передает телекомпания "Рустави 2"
Нападение волков на домашний скот и даже на людей в Грузии происходит не редко.
На сегодняшний день отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на хищников разрешается лишь в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. Для начала охоты на "проблемных волков" необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.
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