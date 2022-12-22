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НОК назвал лучшего спортсмена Грузии в 2022 году
НОК назвал лучшего спортсмена Грузии в 2022 году
Помимо лучших спортсменов года, НОК Грузии объявил победителей и в других номинациях 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T07:31+0400
2022-12-22T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Дзюдоист Тато Григалашвили признан лучшим спортсменом Грузии 2022 года по версии Национального олимпийского комитета, церемония награждения состоялась в Pullman Tbilisi Axis Towers. Тато Григалашвили в этом году завоевал для Грузии золото чемпионатов мира и Европы. Он стал лучшим на ЧМ в Ташкенте и первым на ЧЕ в Софии. Помимо лучших спортсменов года, НОК Грузии объявил победителей и в других номинациях: Специальный приз имении Санеева за вклад и достижения в олимпийских видах спорта получил двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика). Открытием года в категории "Олимпийская надежда" признаны Анано Апакидзе (прыжки на батуте) и Георгий Элбакидзе (вольная борьба).Другие призы НОК распределились следующим образом: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тато григалашвили, хвича кварацхелия, лаша талахадзе, европа, нок
НОК назвал лучшего спортсмена Грузии в 2022 году
Помимо лучших спортсменов года, НОК Грузии объявил победителей и в других номинациях
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Дзюдоист Тато Григалашвили признан лучшим спортсменом Грузии 2022 года по версии Национального олимпийского комитета, церемония награждения состоялась в Pullman Tbilisi Axis Towers.
Тато Григалашвили в этом году завоевал для Грузии золото чемпионатов мира и Европы. Он стал лучшим на ЧМ в Ташкенте и первым на ЧЕ в Софии.
Помимо лучших спортсменов года, НОК Грузии объявил победителей и в других номинациях:
Лучшая спортсменка – Этер Липартелиани (дзюдо),
Лучший молодой спортсмен в игровых видах спорта – Хвича Кварацхелия (футбол).
Специальный приз имении Санеева за вклад и достижения в олимпийских видах спорта получил двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика). Открытием года в категории "Олимпийская надежда" признаны Анано Апакидзе (прыжки на батуте) и Георгий Элбакидзе (вольная борьба).
Другие призы НОК распределились следующим образом:
Лучший спортсмен года в зимних видах спорта – Лука Беруала и Карина Сафина (фигурное катание),
Лучшая спортивная федерация – Федерация фигурного катания,
Лучший тренер года – Бежан Чичинава (сборная по боксу),
Лучший тренер года (среди женских команд) – Заур Сулашвили (прижки на бабуте).