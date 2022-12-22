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НОК назвал лучшего спортсмена Грузии в 2022 году

НОК назвал лучшего спортсмена Грузии в 2022 году

Помимо лучших спортсменов года, НОК Грузии объявил победителей и в других номинациях 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Дзюдоист Тато Григалашвили признан лучшим спортсменом Грузии 2022 года по версии Национального олимпийского комитета, церемония награждения состоялась в Pullman Tbilisi Axis Towers. Тато Григалашвили в этом году завоевал для Грузии золото чемпионатов мира и Европы. Он стал лучшим на ЧМ в Ташкенте и первым на ЧЕ в Софии. Помимо лучших спортсменов года, НОК Грузии объявил победителей и в других номинациях: Специальный приз имении Санеева за вклад и достижения в олимпийских видах спорта получил двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика). Открытием года в категории "Олимпийская надежда" признаны Анано Апакидзе (прыжки на батуте) и Георгий Элбакидзе (вольная борьба).Другие призы НОК распределились следующим образом: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, тато григалашвили, хвича кварацхелия, лаша талахадзе, европа, нок