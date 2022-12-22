https://sputnik-georgia.ru/20221222/novogodniy-stol-kak-prigotovit-baklazhany-s-orekhami---video-273331960.html
Новогодний стол: как приготовить баклажаны с орехами - видео
Новогодний стол: как приготовить баклажаны с орехами - видео
Баклажаны с орехами – одно из самых вкусных блюд грузинской кухни, которое часто готовят по праздникам. Смотрите в видео, как приготовить это праздничное блюдо 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T21:45+0400
2022-12-22T21:45+0400
2022-12-22T21:47+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
новый год
новый год
грузинская кухня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/16/273331643_0:20:1475:850_1920x0_80_0_0_24f8821711426f1be5a333d93214221f.jpg
Sputnik Грузия подготовил для Вас видеорецепт, наглядно показывающий, как приготовить на Новый год баклажаны с орехами.Для приготовления этого блюда Вам потребуются: баклажаны, грецкие орехи, лук, гранат, чеснок, свежая кинза, сушеная молотая кинза, красный молотый перец, соль, приправа “уцхо-сунели” и подсолнечное масло.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/16/273331643_142:0:1475:1000_1920x0_80_0_0_0c906cad803103868990e057a953a1a2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, новый год, грузинская кухня, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, новый год, грузинская кухня, видео
Новогодний стол: как приготовить баклажаны с орехами - видео
21:45 22.12.2022 (обновлено: 21:47 22.12.2022)
Баклажаны с орехами – одно из самых вкусных блюд грузинской кухни, которое часто готовят по праздникам. Смотрите в видео, как приготовить это праздничное блюдо
Sputnik Грузия подготовил для Вас видеорецепт, наглядно показывающий, как приготовить на Новый год баклажаны с орехами.
Для приготовления этого блюда Вам потребуются: баклажаны, грецкие орехи, лук, гранат, чеснок, свежая кинза, сушеная молотая кинза, красный молотый перец, соль, приправа “уцхо-сунели” и подсолнечное масло.