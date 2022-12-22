https://sputnik-georgia.ru/20221222/novogodniy-stol-kak-prigotovit-baklazhany-s-orekhami---video-273331960.html

Новогодний стол: как приготовить баклажаны с орехами - видео

Новогодний стол: как приготовить баклажаны с орехами - видео

Баклажаны с орехами – одно из самых вкусных блюд грузинской кухни, которое часто готовят по праздникам. Смотрите в видео, как приготовить это праздничное блюдо 22.12.2022, Sputnik Грузия

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Sputnik Грузия подготовил для Вас видеорецепт, наглядно показывающий, как приготовить на Новый год баклажаны с орехами.Для приготовления этого блюда Вам потребуются: баклажаны, грецкие орехи, лук, гранат, чеснок, свежая кинза, сушеная молотая кинза, красный молотый перец, соль, приправа “уцхо-сунели” и подсолнечное масло.

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