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Новый год с вирусами
Новый год с вирусами
Любимые и долгожданные новогодние праздники в Грузии в этом году омрачают разговоры о бушующих вирусах и инфекциях 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T11:01+0400
2022-12-22T11:01+0400
2022-12-22T11:01+0400
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По прогнозам специалистов, пик распространения различных вирусов и инфекций в стране придется именно на период новогодних праздников - конец декабря и начало января. Ситуацию усугубят традиционные походы в гости и застолья, предупреждают инфекционисты. С такими пугающими прогнозами многие жители Грузии опасаются возможности заразиться неприятной болезнью в Новый год, поэтому не удивляйтесь, если хозяева дома будут встречать вас не только с сациви и гозинаки, но и с термометром в руках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
Новый год с вирусами
Любимые и долгожданные новогодние праздники в Грузии в этом году омрачают разговоры о бушующих вирусах и инфекциях
По прогнозам специалистов, пик распространения различных вирусов и инфекций в стране придется именно на период новогодних праздников - конец декабря и начало января.
Ситуацию усугубят традиционные походы в гости и застолья, предупреждают инфекционисты. С такими пугающими прогнозами многие жители Грузии опасаются возможности заразиться неприятной болезнью в Новый год, поэтому не удивляйтесь, если хозяева дома будут встречать вас не только с сациви и гозинаки, но и с термометром в руках.