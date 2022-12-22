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Новый год с вирусами

Новый год с вирусами

Любимые и долгожданные новогодние праздники в Грузии в этом году омрачают разговоры о бушующих вирусах и инфекциях 22.12.2022, Sputnik Грузия

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По прогнозам специалистов, пик распространения различных вирусов и инфекций в стране придется именно на период новогодних праздников - конец декабря и начало января. Ситуацию усугубят традиционные походы в гости и застолья, предупреждают инфекционисты. С такими пугающими прогнозами многие жители Грузии опасаются возможности заразиться неприятной болезнью в Новый год, поэтому не удивляйтесь, если хозяева дома будут встречать вас не только с сациви и гозинаки, но и с термометром в руках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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