https://sputnik-georgia.ru/20221222/obrushenie-zhilogo-doma-proizoshlo-v-rustavi---video-s-mesta-chp-273332345.html

Обрушение жилого дома произошло в Рустави - видео с места ЧП

Обрушение жилого дома произошло в Рустави - видео с места ЧП

В Рустави обрушился жилой трехэтажный дом. Смотрите видео очевидца с места ЧП 22.12.2022, Sputnik Грузия

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Соседи говорят, что обрушение дома вечером в четверг 22 декабря произошло из-за того, что в его подвале велись строительные работы. Причины обрушения должно установить следствие. Пока ведется разбор завалов. На месте работают спасатели. Территория вокруг места ЧП оцеплена полицией.

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