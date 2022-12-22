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Обрушение жилого дома произошло в Рустави - видео с места ЧП
Обрушение жилого дома произошло в Рустави - видео с места ЧП
В Рустави обрушился жилой трехэтажный дом. Смотрите видео очевидца с места ЧП 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T22:01+0400
2022-12-22T22:01+0400
2022-12-22T22:01+0400
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Соседи говорят, что обрушение дома вечером в четверг 22 декабря произошло из-за того, что в его подвале велись строительные работы. Причины обрушения должно установить следствие. Пока ведется разбор завалов. На месте работают спасатели. Территория вокруг места ЧП оцеплена полицией.
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видео, происшествия, обрушение дома, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
видео, происшествия, обрушение дома, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
Обрушение жилого дома произошло в Рустави - видео с места ЧП
В Рустави обрушился жилой трехэтажный дом. Смотрите видео очевидца с места ЧП
Соседи говорят, что обрушение дома вечером в четверг 22 декабря произошло из-за того, что в его подвале велись строительные работы. Причины обрушения должно установить следствие. Пока ведется разбор завалов. На месте работают спасатели. Территория вокруг места ЧП оцеплена полицией.