Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221222/obrushenie-zhilogo-doma-proizoshlo-v-rustavi---video-s-mesta-chp-273332345.html
Обрушение жилого дома произошло в Рустави - видео с места ЧП
Обрушение жилого дома произошло в Рустави - видео с места ЧП
В Рустави обрушился жилой трехэтажный дом. Смотрите видео очевидца с места ЧП 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T22:01+0400
2022-12-22T22:01+0400
видео
происшествия
обрушение дома
мультимедиа
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/16/273332161_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_0fd916d917c87a4dfcc15422765f2124.jpg
Соседи говорят, что обрушение дома вечером в четверг 22 декабря произошло из-за того, что в его подвале велись строительные работы. Причины обрушения должно установить следствие. Пока ведется разбор завалов. На месте работают спасатели. Территория вокруг места ЧП оцеплена полицией.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/16/273332161_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2b64255932beaf228275ca6d497df631.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, происшествия, обрушение дома, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
видео, происшествия, обрушение дома, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео

Обрушение жилого дома произошло в Рустави - видео с места ЧП

22:01 22.12.2022
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В Рустави обрушился жилой трехэтажный дом. Смотрите видео очевидца с места ЧП
Соседи говорят, что обрушение дома вечером в четверг 22 декабря произошло из-за того, что в его подвале велись строительные работы. Причины обрушения должно установить следствие. Пока ведется разбор завалов. На месте работают спасатели. Территория вокруг места ЧП оцеплена полицией.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0