https://sputnik-georgia.ru/20221222/parlament-gruzii-v-2022-godu-prinyal-291-zakon-273332952.html

Парламент Грузии в 2022 году принял 291 закон

Парламент Грузии в 2022 году принял 291 закон

Члены правительства , в том числе премьер-министр, выступали в парламенте 20 раз на пленарных заседаниях 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии в 2022 году принял 291 закон, в том числе 82 для исполнений рекомендаций для получения страной статуса кандидата в ЕС, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Еврокомиссия выдвинула Грузии 12 рекомендаций, которые та должна выполнить для получения статуса кандидата в ЕС. Большинство рекомендаций касались изменения действующего законодательства или принятия новых законов. Также он отметил, что парламент достиг успехов и в плане надзора за работой правительства. "Члены правительства, в том числе премьер-министр, выступали в парламенте 20 раз на пленарных заседаниях. Из этих 20 выступлений 13 были в формате министерского часа или доклада, семь – интерпелляций, чем активно воспользовалась и оппозиция", - сказал Папуашвили. Среди принятых парламентом законов закон о создании Антикоррупционного бюро, закон о частных пенсионных фондах, поправки в избирательного законодательства, ужесточение административного наказания за нарушение правил ПДД и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии