https://sputnik-georgia.ru/20221222/podderzhivaete-li-vy-initsiativu-otkaza-ot-ispolzovaniya-feyerverkov-v-novyy-god-273283654.html
Поддерживаете ли вы инициативу отказа от использования фейерверков в Новый год?
Поддерживаете ли вы инициативу отказа от использования фейерверков в Новый год?
22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T12:41+0400
2022-12-22T12:41+0400
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2022
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Sputnik Грузия
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