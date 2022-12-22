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https://sputnik-georgia.ru/20221222/podderzhivaete-li-vy-initsiativu-otkaza-ot-ispolzovaniya-feyerverkov-v-novyy-god-273283654.html
Поддерживаете ли вы инициативу отказа от использования фейерверков в Новый год?
Поддерживаете ли вы инициативу отказа от использования фейерверков в Новый год?
22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T12:41+0400
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опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, общество, фейерверки, опросы
опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, общество, фейерверки, опросы

Поддерживаете ли вы инициативу отказа от использования фейерверков в Новый год?

12:41 22.12.2022
© photo : Georgian Dream / FBПраздничный митинг правящей партии "Грузинская мечта" - фейерверк
Праздничный митинг правящей партии Грузинская мечта - фейерверк - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2022
© photo : Georgian Dream / FB
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