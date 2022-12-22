https://sputnik-georgia.ru/20221222/prezident-rf-rasskazal-kak-sobiraetsya-vstretit-novyy-god---video-273421075.html

Президент РФ рассказал, как собирается встретить Новый год - видео

Президент РФ рассказал, как собирается встретить Новый год - видео

Президент РФ Владимир Путин поделился с журналистами своими планами по встрече Нового года. Подробнее о том, что заявил российский лидер - смотрите в видео 22.12.2022, Sputnik Грузия

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видео

владимир путин

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Владимир Путин сообщил, что собирается встретить Новый 2023 год в кругу своих близких. "Посмотрю выступление президента", - в шутку заметил Путин, обращаясь к прессе.

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