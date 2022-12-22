https://sputnik-georgia.ru/20221222/prezident-rf-rasskazal-kak-sobiraetsya-vstretit-novyy-god---video-273421075.html
Президент РФ рассказал, как собирается встретить Новый год - видео
Президент РФ рассказал, как собирается встретить Новый год - видео
Президент РФ Владимир Путин поделился с журналистами своими планами по встрече Нового года. Подробнее о том, что заявил российский лидер - смотрите в видео 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T22:47+0400
2022-12-22T22:47+0400
2022-12-26T17:48+0400
видео
владимир путин
мультимедиа
россия
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Владимир Путин сообщил, что собирается встретить Новый 2023 год в кругу своих близких. "Посмотрю выступление президента", - в шутку заметил Путин, обращаясь к прессе.
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видео, владимир путин, мультимедиа, россия, видео
видео, владимир путин, мультимедиа, россия, видео
Президент РФ рассказал, как собирается встретить Новый год - видео
22:47 22.12.2022 (обновлено: 17:48 26.12.2022)
Президент РФ Владимир Путин поделился с журналистами своими планами по встрече Нового года. Подробнее о том, что заявил российский лидер - смотрите в видео
Владимир Путин сообщил, что собирается встретить Новый 2023 год в кругу своих близких. "Посмотрю выступление президента", - в шутку заметил Путин, обращаясь к прессе.