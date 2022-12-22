https://sputnik-georgia.ru/20221222/putin-rasskazal-o-srokakh-provedeniya-svo-273332655.html
Путин рассказал о сроках проведения СВО
Путин рассказал о сроках проведения СВО
Россия не станет проводить какие-либо провокации или наращивать темпы проведения спецоперации 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T22:38+0400
2022-12-22T22:38+0400
2022-12-22T22:38+0400
россия
политика
в мире
владимир путин
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин сказал, что РФ будет стремиться к тому, чтобы как можно быстрее закончить конфликт на Украине. Об этом он заявил в рамках своего пресс-подхода после заседания Государственного совета."Мы будем стремиться к тому, чтобы это (специальная военная операция на Украине – ред.) было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно", – заверил глава государства.Он также отметил, что Россия не ставит своей целью раскручивание маховика военного конфликта. Поэтому с российской стороны никаких провокаций ожидать не нужно, страна получает преимущество за счет усиления стратегических сил.Точно так же Россия не собирается наращивать темпы проведения действий специальной военной операции, т.к., по словам главы государства, это "ведет к неоправданным потерям".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, политика, в мире, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, политика, в мире, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин рассказал о сроках проведения СВО
Россия не станет проводить какие-либо провокации или наращивать темпы проведения спецоперации
ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин сказал, что РФ будет стремиться к тому, чтобы как можно быстрее закончить конфликт на Украине. Об этом он заявил в рамках своего пресс-подхода после заседания Государственного совета.
"Мы будем стремиться к тому, чтобы это (специальная военная операция на Украине – ред.) было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно", – заверил глава государства.
Он также отметил, что Россия не ставит своей целью раскручивание маховика военного конфликта. Поэтому с российской стороны никаких провокаций ожидать не нужно, страна получает преимущество за счет усиления стратегических сил.
"Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций. Но всё-таки... фактор усиления наших фактических стратегических сил, хотя эти системы средней дальности... Такие скоростные характеристики... дают нам определенные преимущества", – пояснил он.
Точно так же Россия не собирается наращивать темпы проведения действий специальной военной операции, т.к., по словам главы государства, это "ведет к неоправданным потерям".
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.