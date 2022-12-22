https://sputnik-georgia.ru/20221222/rasprava-nad-zhenoy-i-teschey-v-gruzii--obvinyaemomu-vynesli-prigovor-273295597.html

Расправа над женой и тещей в Грузии – обвиняемому вынесли приговор

Расправа над женой и тещей в Грузии – обвиняемому вынесли приговор

Мужчина был ранее судим за домашнее насилие и угрозы в адрес жены 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Обвиняемого в попытке убийства супруги с особой жестокостью при отягчающих обстоятельствах приговорили к 19 годам тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. По информации прокуратуры, мужчина был ранее судим за домашнее насилие и угрозы в адрес жены. Доказательствами, изученными в ходе судебного разбирательства, выявлено, что мужчина с особой жестокостью нанес ножевые ранения своей жене в различные части тела, а также избил тещу. В результате своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшую удалось спасти. Полиция задержала обвиняемого в день совершения преступления. Ему предъявили обвинения в попытке умышленного убийства, совершенного по гендерному признаку по отношению к члену семьи с особой жестокостью, а также в семейном насилии. Ахалцихский районный суд признал обвиняемого виновным по всем статьям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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