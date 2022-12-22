Рождество Христово: когда отмечать праздник 25 декабря или 7 января?
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko / Перейти в фотобанкИконы в соборе Воздвижения Креста Господня в Омске
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko/
Рождество Христово или день рождения Сына Божьего – один из самых важных христианских праздников
Рождество Христово празднуют во всех христианских странах мира, но в разные дни: католики, протестанты и некоторые православные общины – 25 декабря, а православная церковь – 7 января.
Когда отмечать Рождество Христово – 25 декабря или 7 января – и почему возникла разница в датах, читайте в Sputnik Грузия.
Рождество Христово
Евангелие повествует, что родился Сын Божий в иудейском городе Вифлеем, куда Дева Мария прибыла вместе с мужем Иосифом из Назарета для участия в переписи населения.
Спаситель рода человеческого родился в пещере, где пастухи укрывали скот от непогоды, так как в городских гостиницах из-за переписи свободных мест не было. Дева Мария, спеленав Богомладенца, положила Его в ясли (кормушку для скота).
В момент рождения Сына Божьего на небе зажглась Вифлеемская звезда – по восточным пророчествам она указывала на пришествие в мир Спасителя, которого ждал иудейский народ.
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
Первыми Богомладенцу поклонились пастухи. О рождении Спасителя они узнали от ангелов, а затем древние мудрецы, которые прибыли в Вифлием, следуя за путеводной звездой.
Волхвы принесли Спасителю дары, имевшие глубокий смысл: золото – как царю в виде дани, ладан – Богу, а смирну – человеку, который должен умереть. В те времена умерших помазывали смирной.
История праздника
Рождество Христово праздновали с первых веков христианства вместе с Крещением Господним 6 января, а праздник называли Богоявлением.
Праздник Рождества Христова отделили от Крещения в 337 году и постановили отмечать 25 декабря. Такое решение утвердил Папа римский Юлий I, так как отцы церкви посчитали, что дню появления на свет Господа исторически 25 декабря более соответствует. Кроме того, они хотели создать противовес языческому празднику, который народ отмечал в это время.
Традиция встречать Рождество Христово 25 декабря из Константинополя распространилась по всему православному Востоку, и с тех пор весь христианский мир рождение Спасителя отмечает 25 декабря. Только Армянская Апостольская церковь до сих пор отмечает единый праздник Богоявления 6 января.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСвященнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
Священнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/
Грузинская, Русская, Иерусалимская, Польская и Сербская православные церкви отмечают Рождество Христово также 25 декабря, но по старому стилю (7 января).
По старому стилю, то есть 7 января отмечают Рождество Христово монастыри на святой горе Афон, Коптская православная церковь в Египте, некоторые протестанты, православные Беларуси, православные и греко-католики Македонии, Украины, Казахстана и Кыргызстана.
Разница в датах празднования у православных и католиков возникла после осуществления календарной реформы Римско-католической церковью в 1582-м.
Православная церковь не признала григорианский календарь или новый стиль, и продолжала отмечать церковные праздники по-старому юлианскому календарю.
Материал подготовлен на основе открытых источников