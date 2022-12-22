https://sputnik-georgia.ru/20221222/spasateli-prodolzhayut-razbirat-zavaly-v-rustavi---zhiteli-evakuirovany-273333655.html
Спасатели продолжают разбирать завалы в Рустави - жители эвакуированы
Спасатели продолжают разбирать завалы в Рустави - жители эвакуированы
Информации о том, что под завалами есть люди, нет, но спасатели продолжают работу на месте 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T23:23+0400
2022-12-22T23:23+0400
2022-12-22T23:23+0400
грузия
новости
происшествия
рустави
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/16/273325190_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f9927e65830922addd12989f4a52a7c0.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Жители частично обрушившегося трехэтажного жилого дома в городе Рустави эвакуированы, спасатели продолжают работу, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. По его словам, обрушился угол дома и под завалами был обнаружен один человек 40 лет. "Он был контактен, и его перевезли в медучреждение", - сказал Мгебришвили.Он также отметил, что информации о том, что под завалами есть люди, нет, но спасатели продолжают работу на месте. "На месте мобилизовано 60 пожарных-спасателей. Жилой корпус полностью эвакуирован", - сказал Мгебришвили. По предварительным данным, жилой корпус имел статус аварийного и местные власти проводили работы по его укреплению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/16/273325190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5808707b0fbc69a7da5e1403dcee8144.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, рустави, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, происшествия, рустави, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Спасатели продолжают разбирать завалы в Рустави - жители эвакуированы
Информации о том, что под завалами есть люди, нет, но спасатели продолжают работу на месте
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Жители частично обрушившегося трехэтажного жилого дома в городе Рустави эвакуированы, спасатели продолжают работу, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
По его словам, обрушился угол дома и под завалами был обнаружен один человек 40 лет.
"Он был контактен, и его перевезли в медучреждение", - сказал Мгебришвили.
Он также отметил, что информации о том, что под завалами есть люди, нет, но спасатели продолжают работу на месте.
"На месте мобилизовано 60 пожарных-спасателей. Жилой корпус полностью эвакуирован", - сказал Мгебришвили.
По предварительным данным, жилой корпус имел статус аварийного и местные власти проводили работы по его укреплению.