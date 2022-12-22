https://sputnik-georgia.ru/20221222/spasateli-prodolzhayut-razbirat-zavaly-v-rustavi---zhiteli-evakuirovany-273333655.html

Спасатели продолжают разбирать завалы в Рустави - жители эвакуированы

Спасатели продолжают разбирать завалы в Рустави - жители эвакуированы

Информации о том, что под завалами есть люди, нет, но спасатели продолжают работу на месте 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Жители частично обрушившегося трехэтажного жилого дома в городе Рустави эвакуированы, спасатели продолжают работу, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. По его словам, обрушился угол дома и под завалами был обнаружен один человек 40 лет. "Он был контактен, и его перевезли в медучреждение", - сказал Мгебришвили.Он также отметил, что информации о том, что под завалами есть люди, нет, но спасатели продолжают работу на месте. "На месте мобилизовано 60 пожарных-спасателей. Жилой корпус полностью эвакуирован", - сказал Мгебришвили. По предварительным данным, жилой корпус имел статус аварийного и местные власти проводили работы по его укреплению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, рустави, служба по управлению чрезвычайными ситуациями