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Транзит, туризм, инвестиции – что обсудил премьер Грузии в Саудовской Аравии
Транзит, туризм, инвестиции – что обсудил премьер Грузии в Саудовской Аравии
Главный результат визита – дальнейшее укрепление и углубление двусторонних политических отношений, заявили в Грузии 22.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Саудовской Аравии обсудили перспективы углубления экономического сотрудничества, а также возросшую транзитную роль Грузии, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с делегацией в Саудовскую Аравию в среду, 21 декабря. Церемония встречи Гарибашвили состоялась во дворце Аль-Ямам в Эр-Рияде. В ходе встречи главы грузинского правительства с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом была рассмотрена положительная динамика сотрудничества Грузии и Саудовской Аравии. Была подчеркнута возросшая роль и значение Грузии как транзитного хаба, соединяющего Азию и Европу, и транспортного коридора с большим потенциалом. Со стороны Саудовской Аравии была выражена готовность активнее использовать потенциал Грузии. Среди обсуждаемых вопросов были перспективы углубления существующего сотрудничества в сфере туризма. Гарибашвили отметил, что туризм является быстрорастущей отраслью экономики Грузии, граждане Саудовской Аравии пользуются безвизовым режимом, и количество визитов из Саудовской Аравии увеличивается с каждым годом. На встрече также были обсуждены инвестиционные направления. Гарибашвили отметил, что Грузия является привлекательной страной для Саудовской Аравии как с точки зрения государственных инвестиционных фондов, так и с точки зрения частного бизнеса. По словам премьера, правительство Грузии приветствует приход в страну новых инвесторов из Саудовской Аравии. В честь главы правительства Грузии во дворце Аль-Ямам состоялся официальный обед. Гарибашвили в свою очередь пригласил наследного принца в Грузию в удобное для него время. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, находящийся в составе грузинской делегации, назвал визит историческим. По его словам, главный результат визита – дальнейшее укрепление и углубление двусторонних политических отношений. "В рамках этих встреч мы постарались определить все основные приоритеты, отвечающие интересам обеих стран, и после этих встреч приступим к активной работе", –сказал Дарчиашвили. По информации Дарчиашвили, соответствующие министерства двух стран получили задание активно продолжать координацию, выявлять возможности, которые есть у двух стран в различных сферах, будь то туризм, энергетика или другие. "В этом направлении, как министерства экономики, мы, как МИД, будем участвовать в этом процессе и способствовать тесной координации, чтобы основные приоритеты, определенные двумя лидерами, были реализованы очень своевременно, и две страны очень своевременно почувствовали результаты этого сотрудничества", – сказал Дарчиашвили Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии. Страны активно сотрудничают в сфере туризма, экономики, инвестиций и культуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, политика, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, саудовская аравия, тбилиси, азия
грузия, экономика, политика, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, саудовская аравия, тбилиси, азия

Транзит, туризм, инвестиции – что обсудил премьер Грузии в Саудовской Аравии

12:00 22.12.2022 (обновлено: 12:11 22.12.2022)
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2022
© Сourtesy of Georgian Government
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Главный результат визита – дальнейшее укрепление и углубление двусторонних политических отношений, заявили в Грузии
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Саудовской Аравии обсудили перспективы углубления экономического сотрудничества, а также возросшую транзитную роль Грузии, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с делегацией в Саудовскую Аравию в среду, 21 декабря. Церемония встречи Гарибашвили состоялась во дворце Аль-Ямам в Эр-Рияде.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2022
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
© Сourtesy of Georgian Government
В ходе встречи главы грузинского правительства с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом была рассмотрена положительная динамика сотрудничества Грузии и Саудовской Аравии.
Была подчеркнута возросшая роль и значение Грузии как транзитного хаба, соединяющего Азию и Европу, и транспортного коридора с большим потенциалом. Со стороны Саудовской Аравии была выражена готовность активнее использовать потенциал Грузии.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2022
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
© Сourtesy of Georgian Government
Среди обсуждаемых вопросов были перспективы углубления существующего сотрудничества в сфере туризма. Гарибашвили отметил, что туризм является быстрорастущей отраслью экономики Грузии, граждане Саудовской Аравии пользуются безвизовым режимом, и количество визитов из Саудовской Аравии увеличивается с каждым годом.
На встрече также были обсуждены инвестиционные направления. Гарибашвили отметил, что Грузия является привлекательной страной для Саудовской Аравии как с точки зрения государственных инвестиционных фондов, так и с точки зрения частного бизнеса. По словам премьера, правительство Грузии приветствует приход в страну новых инвесторов из Саудовской Аравии.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2022
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
© Сourtesy of Georgian Government
В честь главы правительства Грузии во дворце Аль-Ямам состоялся официальный обед. Гарибашвили в свою очередь пригласил наследного принца в Грузию в удобное для него время.
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, находящийся в составе грузинской делегации, назвал визит историческим.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2022
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
© Сourtesy of Georgian Government
По его словам, главный результат визита – дальнейшее укрепление и углубление двусторонних политических отношений.
"В рамках этих встреч мы постарались определить все основные приоритеты, отвечающие интересам обеих стран, и после этих встреч приступим к активной работе", –сказал Дарчиашвили.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2022
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
© Сourtesy of Georgian Government
По информации Дарчиашвили, соответствующие министерства двух стран получили задание активно продолжать координацию, выявлять возможности, которые есть у двух стран в различных сферах, будь то туризм, энергетика или другие.
"В этом направлении, как министерства экономики, мы, как МИД, будем участвовать в этом процессе и способствовать тесной координации, чтобы основные приоритеты, определенные двумя лидерами, были реализованы очень своевременно, и две страны очень своевременно почувствовали результаты этого сотрудничества", – сказал Дарчиашвили
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2022
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом в Саудовской Аравии
© Сourtesy of Georgian Government
Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии.
Страны активно сотрудничают в сфере туризма, экономики, инвестиций и культуры.
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