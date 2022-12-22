https://sputnik-georgia.ru/20221222/ubiystvo-na-vostoke-gruzii---pensioner-podozrevaetsya-v-ubiystve-zheny-brata-273329835.html

Убийство на востоке Грузии - пенсионер подозревается в убийстве жены брата

Убийство на востоке Грузии - пенсионер подозревается в убийстве жены брата

Между 73-летней женщиной и ее 80-летним родственником произошел очередной спор из-за участка 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Жительница села Носте в районе Каспи стала жертвой брата собственного мужа из-за конфликта по поводу земельного участка, сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, между 73-летней женщиной и ее 80-летним родственником произошел очередной спор из-за участка. По утверждению очевидцев, во время спора мужчина взял ружье и выстрелил в жену своего брата. Женщина скончалась на месте. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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