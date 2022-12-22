https://sputnik-georgia.ru/20221222/v-gorode-rustavi-obrushilsya-zhiloy-dom-273323662.html

В городе Рустави обрушился жилой дом

В городе Рустави обрушился жилой дом

Жилой дом был аварийным, и местные власти проводили работы по его укреплению 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Два человека пострадали в результате обрушения жилого дома в городе Рустави. По данным телеканала "Мтавари архи", жилой дом был аварийным и местные власти проводили работы по его укреплению. Информации о других жертвах не сообщается. Пострадавшие доставлены в ближайшую клинику. На месте продолжают работать спасатели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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