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В городе Рустави обрушился жилой дом
В городе Рустави обрушился жилой дом
Жилой дом был аварийным, и местные власти проводили работы по его укреплению 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T19:30+0400
2022-12-22T19:30+0400
2022-12-22T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Два человека пострадали в результате обрушения жилого дома в городе Рустави. По данным телеканала "Мтавари архи", жилой дом был аварийным и местные власти проводили работы по его укреплению. Информации о других жертвах не сообщается. Пострадавшие доставлены в ближайшую клинику. На месте продолжают работать спасатели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, рустави
грузия, новости, происшествия, рустави
В городе Рустави обрушился жилой дом
Жилой дом был аварийным, и местные власти проводили работы по его укреплению
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Два человека пострадали в результате обрушения жилого дома в городе Рустави.
По данным телеканала "Мтавари архи", жилой дом был аварийным и местные власти проводили работы по его укреплению.
Информации о других жертвах не сообщается. Пострадавшие доставлены в ближайшую клинику.
На месте продолжают работать спасатели.