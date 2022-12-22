https://sputnik-georgia.ru/20221222/v-tbilisi-sostoyalsya-novyy-sudebnyy-protsess-po-delu-saakashvili---video-273323568.html

В Тбилиси состоялся новый судебный процесс по делу Саакашвили - видео

В Тбилиси состоялся новый судебный процесс по делу Саакашвили - видео

Вот что происходило у здания Тбилисского суда, когда там рассматривалось дело Саакашвили. По традиции, у здания снова собрались сторонники экс-президента 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T19:16+0400

2022-12-22T19:16+0400

2022-12-22T19:16+0400

видео

мультимедиа

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

видео-новости из грузии

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Общественность Грузии долго ждала, чтобы увидеть, как изменился, и как на самом деле сейчас выглядит Саакашвили. Увидеть экс-президента наконец-то удалось во время прямого включения из клиники в ходе очередного судебного процесса по его делу. Сам экс-президент больше не захотел принимать участие в заседании. Он отказался выходить в эфир после того, как судья Георгий Аревадзе сделал ему замечание, попросив не отвечать на вопросы на украинском языке.

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видео, мультимедиа, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, видео-новости из грузии, видео