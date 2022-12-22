Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221222/v-tbilisi-sostoyalsya-novyy-sudebnyy-protsess-po-delu-saakashvili---video-273323568.html
В Тбилиси состоялся новый судебный процесс по делу Саакашвили - видео
В Тбилиси состоялся новый судебный процесс по делу Саакашвили - видео
Вот что происходило у здания Тбилисского суда, когда там рассматривалось дело Саакашвили. По традиции, у здания снова собрались сторонники экс-президента 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T19:16+0400
2022-12-22T19:16+0400
видео
мультимедиа
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/16/273323403_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f2b3bb584bec930c937d7552da1f72.jpg
Общественность Грузии долго ждала, чтобы увидеть, как изменился, и как на самом деле сейчас выглядит Саакашвили. Увидеть экс-президента наконец-то удалось во время прямого включения из клиники в ходе очередного судебного процесса по его делу. Сам экс-президент больше не захотел принимать участие в заседании. Он отказался выходить в эфир после того, как судья Георгий Аревадзе сделал ему замечание, попросив не отвечать на вопросы на украинском языке.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/16/273323403_283:0:1243:720_1920x0_80_0_0_354fbec97c7ee7580818d52b8dfeed44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, видео-новости из грузии, видео

В Тбилиси состоялся новый судебный процесс по делу Саакашвили - видео

19:16 22.12.2022
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Вот что происходило у здания Тбилисского суда, когда там рассматривалось дело Саакашвили. По традиции, у здания снова собрались сторонники экс-президента
Общественность Грузии долго ждала, чтобы увидеть, как изменился, и как на самом деле сейчас выглядит Саакашвили. Увидеть экс-президента наконец-то удалось во время прямого включения из клиники в ходе очередного судебного процесса по его делу.
Сам экс-президент больше не захотел принимать участие в заседании. Он отказался выходить в эфир после того, как судья Георгий Аревадзе сделал ему замечание, попросив не отвечать на вопросы на украинском языке.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0