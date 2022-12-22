https://sputnik-georgia.ru/20221222/vlasti-gruzii-razvivayut-peshiy-turizm-273193119.html

Власти Грузии развивают пеший туризм

Власти Грузии развивают пеший туризм

Администрация туризма провела пешеходные тропинки в семи регионах Грузии 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела в семи регионах страны пешеходные тропинки для развития приключенческого туризма, сообщает пресс-служба ведомства. Так, в Самегрело - Земо Сванети, Гурии, Аджарии, Рача-Лечхуми Квемо Сванети, Самцхе-Джавахети и Кахети проведено 28 пешеходных тропинок, длина которых составляет 227 километров. В указанных регионах также установлены сотни информационных досок, указывающих направление.Ведомство уже начало планировать установление пешеходных тропинок еще в 12 районных администрациях. Они дают возможность любителям походов путешествовать по Грузии так, чтобы не заблудиться. Тропинки в основном легкой и средней сложности прохождения. Это дает возможность визитерам осмотреть горы, озера, ущелья, водопады и исторические памятники. Национальная администрация туризма устанавливает пешеходные тропинки в разных местах Грузии ежегодно. Главная цель проекта – развитие сети пешеходных тропинок и их соединение друг с другом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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